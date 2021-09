AC/DC sind jetzt Museumsreif

Nach 48 Jahren an der Spitze des Hardrock erklären sich AC/DC jetzt reif für das Museum. Witziges neues Musik-Video zwischen Mona Lisa und Botticelli.

Die Mona Lisa, das Botticelli Gemälde Die Geburt der Venus und AC/DC. Für ihr neues Video Through The Mists Of Time erklären sich die Hardrock-Legenden jetzt als Museumsreif. Der animierte Clip zeigt ein fiktives Museum. Antike Statuen, legendäre Gemälde und dazwischen Kabel, Lautsprecher und die Glocken von Hells Bells.

Die Kamerafahrt durch die Kunst-Ausstellung führt zu einem Extra-Raum: Dort rocken Angus Young und Co. als Computer animierte Avatare. Dazu zeigt man in einer Galerie die Höhepunkt der 48-jährigen Karriere. Auch den verstorben Sänger Bon Scott. Das lässt dann sogar Mona Lisa ihr berühmtes Lächeln zum Grinser aufziehen.

Zum Finale des von Creative Director Josh Cheuse, Clemens Habicht und dem Visual-Effects-Studio Mathematics gefertigten Video werden AC/DC dann selbst zum antiken Gemälde.