× Jetzt fix: AC/DC rocken am 23. und 26. Juni in Wien

23. und 26. Juni - auf diese Daten haben Rock-Fans seit acht Jahren gewartet! AC/DC kehren mit einem Doppelpack ins Happel Stadion zurück. Ab Freitag gibt’s die Tickets!

Nach monatelangen Spekulationen, wo die Insider-Informationen von oe24.at auch von Rolling Stone, Metal Hammer und Co. geteilt wurden, und einem vor fünf Tagen gezündeten Instagram-Countdown unter dem Motto „Are You Ready?“sind nun die lautesten Konzerte des Jahres endlich fixiert: am 23. und 26. Juni rocken AC/DC im Wiener Happel Stadion. Termine, über die oe24 übrigens bereits am 8. Jänner berichtete!

© Getty Images ×

© Getty Images ×

Mit dem AC/DC Doppelpack unter dem Motto ""PWR-UP" gibt‘s nach Taylor Swift (3x) und Coldplay (4x) heuer gleich 9 Konzerte im Happel Stadion. Eines mehr als in Rekord-Jahr 2022. Der heißeste Konzert-Sommer aller Zeiten. Und ein absolutes Highlight: AC/DC waren zuletzt 2016 in Wien, da musste Axl Rose von Guns N‘ Roses als Ersatz-Sänger einspringen. Seit 2015 halten die Teufelsrocker bei auch den Konzert-Rekord : 115.000 Fans in Spielberg!

© Getty Images ×

© Getty Images ×

Bei weitem nicht der einzige Rekord: 2009 war das Happel in nur 17 Minuten ausverkauft. Ein ähnlicher Run wird am Freitag, 16. Februar; erwartet. Da gehen die 110.000 Tickets für das Wien-Doppelpack in den Verkauf.