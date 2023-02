Springsteen: Tourstart mit zwei Premieren

Am 18. Juli rockt Bruce Springsteen im Happel Stadion. Beim Tourstart im Tampa gab er am Mittwoch die Direktiven dafür: Es wird legendär!

„Guten Abend Tampa: 1, 2, 3, 4!“ Ohne großes Getöse startete Bruce Springsteen Mittwoch Nacht in Florida mit No Surrender nach sechs Jahren Tour-Pause seine Comeback-Konzertserie, die ihm am 18. Juli auch ins Wiener Happel Stadion führt. Unterstützt von seiner legendären, um Violinistin Soozie Tyrell und einen Bläser-Satz erweiterten, E Street Band lieferte er einen wochenlang erprobten Mix aus Klassikern (Badlands), Raritäten (Kitty’s Back) und Coverversioenen (Because The Night). Dazu gab es für 15.000 Fans, die bis zu 4.000 Dollar (!) für die Tickets löhnten, gleich sechs Hits der letzten Band-CD Letter To You, aktuelle Soul-Covers wie Nightshift und mit Last Man Standing und Burnin‘ Train sogar zwei umjubelte Premieren.

Die Show ist wie immer reduziert: Keine Gimmicks, eine karge Bühne mit Rundum-Einsicht und drei große Screens. Im Mittelpunkt steht die Musik: Gleich 28 Songs. Und der Schweiß: Rocken bis zum Umfallen. Ausflug in die Fans beim Zugaben-Furioso rund um Born To Run, Glory Days oder Dancing in The Dark inklusive. Nach verhältnismäßig kurzen 2 Stunden und 41 Minuten setzte "Der Boss" mit dem Akustik-Solo I'll See You in My Dreams den glanzvollen Schlusspunkt. Spannend: Born In The USA wurde beim Tourstart nicht angestimmt.

Das war die Setlist in Tampa:

No Surrender

Ghosts

Prove It All Night

Letter to You

The Promised Land

Out in the Street

Candy's Room

Kitty's Back

Brilliant Disguise

Nightshift

Don't Play That Song (You Lied)

The E Street Shuffle

Johnny 99

Last Man Standing

House of a Thousand Guitars

Backstreets

Because the Night

She's the One

Wrecking Ball

The Rising

Badlands

Zugaben:

Burnin' Train

Born to Run

Rosalita (Come Out Tonight)

Glory Days

Dancing in the Dark

Tenth Avenue Freeze-Out

I'll See You in My Dreams