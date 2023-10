× Taylor Swift: Die Geheimnisse zum Rekord-Film

Am Freitag startet der Musikfilm des Jahres. Taylor Swift bringt ihre ''Eras Tour'' noch vor den drei Wien-Konzerten auch in unsere Kinos. Wir verraten die wichtigsten Details.

„Eine atemberaubende Leistung“ (N.M.E.), „Das Publikum sang so laut mit, dass man die Musik gar nicht mehr hören konnte“ (Hollywood Reporter) oder „Besser als die erste Reihe beim Konzert“( USA Today“). Kritiker-Hymnen für den neuen Konzertfilm „The Eras Tour“ von Taylor Swift, der bei „Rotten Tomatoes“ sensationelle 100 % Zustimmung erhält und ab Freitag 18 Uhr auch in den heimischen Kinos anläuft. Mit bis zu vier Vorstellungen pro Tag und bei Ticketpreisen von 25 bis 35 Euro (Imax). ÖSTERREICH verrät die Kino-Geheinisse.

Es gibt zwei verschiedene Kinoplakate. Eines extra für die IMAX-Vorführungen.

Im Film fehlen fünf Songs: Die US-Konzerte der Eras Tour dauerten rund 3 Stunden und 15 Minuten. Der Kinofilm „nur“ 2 Stunden und 49 Minuten. Das heißt Swift und Regisseur Sam Wrench haben ein bisschen herum geschnitten. Gleich fünf Songs fielen dem Kino-Cut zum Opfer: das Duett "No Body, No Crime" mit Haim, "Long Live", "Wildest Dreams", "The Archer" und "Cardigan." Möglicherweise sind die aber als Bonus-Material auf der geplante DVD dabei.

Das sind die Überraschungs-Songs: Bei jedem Konzert liefert Swift abseits der Standard-Setlist auch je zwei Überraschungs-Songs: Von den sechs Hits, die bei den drei n Los Angeles mitgefilmten Konzerte dargeboten wurden, haben es "Our Song" und die Piano-Version von "You're on Your Own, Kid" ins Kino geschafft.

Das läuft im Abspann: Zur Studio-Version von „Long Live“ werden auch einige Tour-Hoppalas gezeigt. Etwa wie sich Swifts Hand an ihrem Outfit verfängt oder wie ihr der Wind ein Bühnen-Kleid über den Kopf weht.

Wer war bei der Premiere? Beyonce, die damit auch gleich jegliche Konkurrenz-Gedanken entgegnete, Adam Sandler, Maren Morris, Moly Sims, “Barbie”-Star Simu Liu, Public-Enemy-Rapper Flavor Flav sowie 2.200 handverlesene Fans. Swift selbst tanzte dafür im 12.000 Euro teuren hellblauen Oscar de la Renta Kleid an. Nur ihr neuer Lover, der Kansas City Chiefs Footballstar Star Travis Kelce, fehlte.

Das sind Kino-Rekorde: 100 Millionen Dollar hat der Swift Film schon Vorverkauf geschafft. Und damit „Never Say Never“ von Just Bieber als erfolgreichsten Musik Film aller Zeiten überholt. Für das Wochenende werden bis zu 150 bis 200 Millionen Dollar Kassa erwartet. Swift kassiert durch einen unüblichen Direkten Vertreib mit der Kino Kette "AMC" 57% der Einnahmen. Der Film startet weltweit in 8.500 Kinos. In den USA waren 4200 von 13.000 Vorstellungen am ersten Tag restlos ausverkauft. Zum Vergleich: "Barbie" schaffte zum Auftakt „nur“ 500 volle Kinosäle. Andere Filme haben in den USA diese Woche keine Chance: Laut "EntTelligence" entfielen 99 Prozent der Vorverkäufe auf Swift...

