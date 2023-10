× Taylor Swift: Überraschung bei Film-Premiere

Für die Premiere ihres Rekord-Films ' The Eras Tour'' ließ Taylor Swift in Los Angeles gleich ein ganzes Shopping Center sperren. Danach sorgte sie mit einem Tweet für Überraschung und Ärger. Ab Freitag rockt sie auch unsere Kinos.

Am Freitag startet der Musik.Film des Jahres.: Taylor Swift bringt ihre spektakuläre Eras Show, mit der sie ja zwischen 8. und 10. August auch gleich drei Mal im Happel Stadion stoppt, auch in unsere Kinos. Ein fast dreistündiges Spektakel mit neun verschiednen Kostümen und über 250-Millionen-fach verkaufte Hits wie „Shake It Of“ oder „Love Story“. Alleine in den USA speilte sie im Pre-Sale über 100 Millionen Dollar. Der erfolgreichste Konzert-Film aller Zeiten und ein lukratives Zubrot. Dank einem unüblichen direkten Deal mit der Kinokette AMC Theatres kassiert Swift 57 Prozent pro Ticket.

© amctheatres.com ×

Bereits Mittwoch Nacht hob Swift ihren Rekord-Film mit Freunden wie Beyoncé, Maren Morris, Flavor Flav oder Molly Sims und 2.200 handverlesene Fans im extra für sie gesperrten Schopping Center The Grove bei Los Angeles aus der Taufe. Die Pop-Queen tanzte dabei in einem raffiniert geschnittenen hellblauen "Oscar de la Renta" Kleid mit clever gesetzten Löchern an.

???? PREMIERE DAY ???? Andddd I can’t really wrap my head around this but…. Look what you genuinely made me do: Due to unprecedented demand we’re opening up early access showings of The Eras Tour Concert Film on THURSDAY in America and Canada!! As in… TOMORROW. We’re also adding… pic.twitter.com/IUp17aGVvn — Taylor Swift (@taylorswift13) October 11, 2023

Danach überraschte sie via „X“ (vormals Twitter) die Fans mit einem unerwarteten Frühstart: „Schaut, wozu ihr mich wirklich gezwungen habt: Aufgrund der beispiellosen Nachfrage starten wir in Amerika und Kanada schon am Donnerstag mit Early-Access-Vorführungen des Konzertfilms „The Eras Tour“. Dazu gibt’s dann am Wochenende noch unzählige Zusatzvorstellungen“ Die Fans sind nicht nur begeistert: „Ich wollte den Film doch als Erster sehen. Jetzt muss ich mir noch ein weiteres Ticket kaufen.“