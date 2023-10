× Taylor Swift: Countdown für den Rekord-Film

Über 100 Millionen Dollar im Pre-Sale, Auftakt in 8.500 Kinosälen weltweit und 57% Einnahmen für die Pop-Queen pro Ticket! Taylor Swift bringt am Freitag ihren Konzert-Film ''The Eras Tour'' auch zu uns ins Kino.

Zwischen 8. und 10. August stoppt Pop-Queen Taylor Swift mit ihrer gefeierten Show „Eras“ gleich drei Mal im Wiener Happel Stadion. Die 170.000 Tickets dafür waren in nur drei Stunden ausverkauft. Jetzt gibt’s das spektakuläre Warm-Up: Bereits am Freitag startet der Konzertfilm „The Eras Tour“ in den heimischen Kinos. Dafür wurde die 44 Song starke Rekord-Tournee rund um 200 Millionenfach verkaufte Hits wie “Cruel Summer“ oder „Shake It Off“ Anfang August bei drei Konzerten in Los Angeles mitgefilmt.

Mega-Deal: Swift kassiert 57% pro Kino-Ticket



In den USA bricht Swift damit schon wieder alle Ticket-Rekorde. 37 Millionen Dollar am ersten Pre-Sale-Tag . Somit sogar mehr als „Star Wars: The Force Awakens“ und seit dem schon über 100 Millionen Dollar. Der erfolgreichste Konzert-Film aller Zeiten und das mit ganz neuen extrem lukrativen Vertriebs-Wege: Statt wie üblich mit einem Studio zu kooperieren, hat sie gleich einen direkten Vertrieb mit der Kinokette AMC Theatres abgeschlossen. Dadurch gehen 57 Prozent aller Einnahmen direkt an Swift!

Swift Film startet weltweit in 8.500 Kinos

Alleine in den USA, wo auch gleich eigene Swift Getränke-Becher (12 Dollar) und Popcorn-Kübel (15 Dollar) verkauft werden, „The Eras Tour“ in mehr als 4.000 Kinosälen an. Weltweit sogar in über 8.500. Die Weltpremiere steigt morgen Mittwoch in Los Angeles. In Österreich wird der Swift Film ab Freitag 18 Uhr u.a. in alle Cineplexx Centern gezeigt. Mit bis zu 4 Vorstellungen pro Tag und bei Ticketpreisen von bis zu 30 Euro.