Taylor Swift bringt die 3. neue CD innerhalb von nur einem Jahr

Taylor Swift setzt ihren Rekordlauf mit neuer CD fort. Am 27. Oktober kommt die Neuaufnahme ihres Grammy-dotierten Millionen-Sellers ‘‘1989‘‘:

„Überraschung! 1989 (Taylors Version) ist auf den Weg zu euch!“ Taylor Swift kündigt ihren nächsten Nummer-eins-Hit an. Am 27. Oktober kommt die Neuaufnahme ihres Grammy-dotierten Millionen-Sellers aus dem Jahr 2014. Das ist dann das bereits dritte (!)Album von Taylor Swift innerhalb von nur einem Jahr! Und der nächste Millionen-Seller. „1989 hat mein Leben auf unzählige Arten verändert und ist meine Lieblings-Neuaufnahme. Auch weil die kommenden 5 Bonus-Tracks so unfassbar sind,“ macht Swift den Fans schon den Mund wässrig. Die CD-Ankündigung, die sie auch gleich mit drei neuen Tour-Outfits feierte, ließ Swift übrigens gleich mal standesgemäß auf das Dach das SoFi Stadium in Los Angeles projizieren.

Rekorde. Die neue CD kommt passend zur aktuellen Rekord-Flut: Mit dem Song Cruel Summer fuhr sie gerade ihren bereits 60. Nummer-eins-Hit in den US iTunes-Charts ein. Dazu hielt sich Swift heuer schon 17 Wochen lang an der Spitze der Billboard Artist Charts. Um zwei Wochen länger als alle anderen Spitzenreiter kombiniert. Noch größer ist der Hype in Kanada: Da gab es für 6 Konzerte in Toronto über 31 Millionen Ticketanfragen.