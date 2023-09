Taylor Swift lässt Hollywood zittern: Erfolgreicher als ‘’Stars Wars’’ und ‘’Spider-man‘’

Pop-Queen Taylor Swift mischt jetzt auch Hollywood auf. Verkaufsrekorde für neuen Tourfilm, neue Vertriebswege und schon drei Blockbuster die wegen ihr klein beigeben.

Im Musik-Business ist sie die Allergrößte - über 200 Millionen verkaufte CDs, knapp 600 relevante Awards, 101 Rekorde im Guinness Buch und im August 2024 dann gleich drei Wien-Konzerte. Jetzt mischt Taylor Swift auch Hollywood auf. Mit neuen Regeln! Am 13. Oktober kommt ihr Konzertfilm „Eras Tour“ in die USA Kinos. (oe24.at berichtete). Dafür geht sie ganz neue Vertriebs-Wege: Satt wie üblich mit einem Studio zu kooperieren, hat sie gleich einen direkten Vertrieb mit der Kinokette AMC Theatres abgeschlossen.

Erfolgreichster Konzertfilm aller Zeiten

Ein genialer Schachzug, denn mit dem Vorverkauf bricht Swift wieder mal alle Rekorde: 26 Millionen Dollar Kassa in nur 24 Stunden bei AMC! Um 10 Millionen mehr als „Spider-Man: No Way Home“. Addiert man noch den Ticketrun bei den sublizensierten Kinos von Regal und Cinemark dazu, dann hat Swift sogar „Star Wars: The Force Awakens“ (37 Millionen Dollar) übertroffen. Auch der Titel als erfolgreichster Konzertfilm aller Zeiten scheint ihr sicher. Da ist bislang noch Justin Bieber mit 73 Millionen Dollar Kassa für „Never Say Never“ der Spitzenreiter.



Sogar „Excorzist“ fürchtet sich vor Swift:

Doch nicht alle jubeln mit: Vor allem das Studio Universal Pictures, das in der Vergangenheit mit Swift zusammengearbeitet hat und auch auf den neuen Konzertfilm hoffte, ist laut Hollywood Insidern "extra-pissed." Neben dem Verlustentgang hat man wegen Swift auch den Start des vermeintlichen Horror-Blockbuster „The Exorcist: Believer“ um eine Woche vorverlegt. Dazu bekommen auch die für 13. Oktober geplanten Filme „What Happens Later“ und “Ordinary Angels“ neue Starttermine.

Bei uns soll der Tour-Film dann im Herbst 2024 im Kino laufen Also erst nach den drei Konzerten im Happel Stadion.