× U2: Neuer Hit zum Live Comeback

Am Freitag liefern U2 den neuen Hit ''Atomic City'' und den Auftakt ihrer bahnbrechenden Vegas-Show. Mit Multimedia-Spektakel rund um die Kult-CD ''Achtung Baby'' eröffnen Bono und Co. die wegweisende Halle Sphere.

Am 15. Dezember 2019 lieferten U2 in Mumbai das letzte Konzert der „Joshua Tree Jubiläums Tour“. Freitag Nacht eröffnen sie in Las Vegas die neue 2,3 Milliarden Dollar teure Multimedia-Halle Sphere. Unter dem Motto „U2:UV Achtung Baby Live“ stehen bis zum 16. Dezember 25 Konzerte für 465.000 Besucher am Programm. Bei einem Durchschnittspreis von 390 Dollar und Schwarzmarkt-Preisen von bis zu 6.000 Dollar.

Neuer Hit. Zur Einstimmung auf das Live-Comeback gibt’s am Freitag den neuen Hit „Atomic City“, eine Ode an Las Vegas. Das dazugehörige Video wurde ja erst vor wenigen Tagen bei einem Überraschungs-Konzert in der Stadt aufgezeichnet. (oe24.at berichtete) Drummer Larry Mullen Jr., der ja die Konzertserie wegen einer OP auslassen muss, war da mit dabei. Im Sphere, wo U2 mit bahnbrechender 4K-Rundum-Video-Show im auf jeden einzelnen Sitzplatz abgestimmten Dolby-Surround-Sound auffahren, wird er allerdings durch Bram van den Berg von der holländischen Band Krezip ersetzt.

Probe. Die Show lieferte schon bei den Proben ein ähnliches Konzept wie die „Joshua Tree Tour“: Auftakt mit sechs Klassikern a’la „Invisible“, „Pride“ oder „I Still Haven’t Found What I’m Looking For“. Dann das komplette 1991er Album „Achtung Baby“ mit allen 12 Songs rund um „One“, „The Fly“ oder „Mysterious Ways“ in der Reihenfolge der CD und als Zugabe die goßen Hymnen „Sunday Bloody Sunday“, „With Or Without You“ und die Ukraine-Version von „Walk On“. Spannend: der neue Hit „Atomic City“ wurde nicht geprobt.

Das war die Setlist der U2 Proben:

Invisible

Pride(

I Still Haven’t Found What I'm Looking For

If God Will Send His Angels

Ordinary Love

Every Breaking Wave

Achtung Baby:

Zoo Station

Even Better Than The Real Thing

One

Until The End Of The World

Wild Horses

So Cruel

1The Fly

Mysterious Ways

Tryin To Throw Your Arms Around The World

Ultraviolet

Acrobat

Love Is Blindness

Zugaben:

Sunday Bloody Sunday

Stuck In A Moment

With Or Without You

Walk On