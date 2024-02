AC/DC: das ist das Line-Up für das Wien Doppelpack

23. und 26. Juni - auf diese Daten haben Rock-Fans seit acht Jahren gewartet! AC/DC kehren mit einem Doppelpack ins Happel Stadion zurück. Ab Freitag gibt’s die Tickets!

Es ist der Hardrock-Hit des Jahres: am 23. und 26. Juni zünden AC/DC ein Doppelpack im Happel Stadion. Die 110.000 Tickets gehen schon ab Freitag in den Verkauf: Am Programm stehen die größten Hymnen des Rock - von „Hells Bells“ über „TNT“ bis „Highway To Hell“ und eine spannende Mannschafts-Aufstellung: Von der Original-Besetzung ist nämlich nur mehr Angus Young über!

Bühnen-fitter Sänger

Mit der Tour-Ankündigung haben AC/DC nämlich endlich auch das Rätsel um das aktuelle Line-Up gelöst: Neben Teufelsgitarrist Angus und seiner legendären Schuluniform, dem nach Hörsturz wieder Bühnen-fitten Sänger Brian Johnson und Stevie Young sind auch

Matt Lauge (Schlagzeug) sowie der neue Tour-Bassist Chris Chaney, der schon bei Jane‘s Adiction

für Furore sorgte, dabei.

Cliff Williams, der ja im Oktober beim AC/DC Revival am Power Trip Festival in Kalifornien ein Überraschungs-Comeback gefeiert hat, genießt nun doch lieber weiter seinen Ruhestand.