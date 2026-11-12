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"Blümchen": Heiße Knutscherei mit Justin Timberlake

Stars Redaktion
von
"Blümchen" Jasmin Wagner
© Getty Images
Eine unerwartete Anekdote aus den 1990er-Jahren sorgt für Aufsehen: Sängerin Jasmin Wagner hat in einem Podcast verraten, dass sie in ihrer Jugend mit US-Popstar Justin Timberlake geknutscht hat.
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Zu Gast in Barbara Schönebergers Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" packte die 46-Jährige, die in den 1990er-Jahren als Blümchen die Charts stürmte, über dieses Erlebnis aus. Beide standen damals noch ganz am Anfang ihrer Karrieren: Jasmin feierte mit ihrem Hit "Herz an Herz" erste Erfolge, während der heute 45-jährige Justin Timberlake als Mitglied der Boyband *NSYNC auf sich aufmerksam machte. "Es gab mal eine Teenager-Knutscherei in diesen Jahren, in denen wir halt junge Popstars waren", plauderte Jasmin offen aus.

Überraschte Reaktion bei Barbara Schöneberger

Für Gastgeberin Barbara Schöneberger (52) kam diese Enthüllung völlig unerwartet, weshalb sie direkt nachhakte: "Du hast mit Justin Timberlake geknutscht?" Jasmin bestätigte dies und erklärte: "In der jungen Version. Also als wir junge Popstars waren. Er war ja nicht immer der Justin Timberlake von heute." Obwohl ihr Freundinnen später vorschlugen, ihn über Instagram zu kontaktieren, ließ sich die Sängerin nicht darauf ein.

Justin Timberlake
Justin Timberlake © WireImage

Klare Absage an ein Wiedersehen

Heute schließt die Musikerin, die mittlerweile verheiratet ist und eine Tochter hat, eine erneute Annäherung aus: "Es ist eine wirklich schöne Anekdote und ich habe sie geteilt, weil es so weit weg ist, aber heute würde ich ihn nicht mehr knutschen." Dennoch gab sie zu, dass ihr Justin "irgendwo zwischen der *NSYNC-Zeit und heute" am besten gefallen habe und er damals "wirklich unglaublich toll" gewesen sei.

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Gemischte Gefühle beim Karriere-Rückblick

Jasmin Wagner war erst 15 Jahre alt, als ihr mit "Herz an Herz" der Durchbruch in der Eurodanceszene gelang. Rund drei Jahrzehnte später blickt sie mit gemischten Gefühlen auf diese Ära zurück, die eng mit dem Jugendmagazin "Bravo" verknüpft war. Einerseits habe das Heft ihre Laufbahn maßgeblich vorangetrieben, andererseits hätten unwahre oder verletzende Berichte sie damals belastet – ganz im Gegensatz zu der nun geteilten Erinnerung an Justin Timberlake.

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