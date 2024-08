Lugners "Bienchen" ist jetzt "Bambis" Chefin

Simone Lugner sollte eigentlich den Spitznamen "Löwin" haben, da sie nun auch die Chefin des Lugner'schen "Streichelzoos" ist

Ein Leben an der Seite von Richard Lugner (91) ist fordernd. Die Zusammenarbeit umso mehr. Für seine neue Gattin Simone alias "Bienchen" scheint das jedoch ein Kinderspiel zu sein. Sie hat ihren ersten Arbeitstag in der Lugner City mit TikTok-Drehs und Champagner gestartet. Ein sichtlicher angeschlagener Bauarbeiter schleppte auf Krücken hinter seiner agilen Gattin hinterher. Immer wieder macht sie deutlich: "Ich hab immer die Hosen an."

Verwirrung um Mitarbeiteranzahl

Darauf angesprochen, wie viele Mitarbeiter Simone denn nun habe, gerät sie jedoch ins Stocken: "Ich weiß es nicht, aber ca. zehn", sagt sie erst zu oe24. Zuvor habe sie 50 gehabt: "Ein Abstieg." Dann fragt Reporterin Nathalie Martens beim Chef selbst nach: "Es sind 80 Mitarbeiter." Eine davon ist auch Richard Lugners Ex-Freundin Nina "Bambi" Bruckner. Sie war ebenfalls an Simones erstem Arbeitstag anwesend.

oe24-Reporterin Nathalie Martens interviewte Richard und Simone Lugner © Instagram

"Bambi" arbeitet in der Information in der Lugner City. Sie kennt ihre neue Chefin schon länger © Nina Bruckner ×

Nina Bruckner: "Sie ist jetzt wohl meine Chefin"

Auch mit "Bambi" sprach oe24. "Nachdem sie jetzt die gleiche Position, wie der Richard hat, ist sie jetzt wohl meine Chefin." Klingt ein wenig nach Eifersucht? "Nein, für mich ist das alles in Ordnung, wenn sie auch wirklich hält, was sie verspricht. Richard hat sie sehr gelobt, weil sie im Gegensatz zu seinen vorherigen Ehefrauen auch wirklich arbeiten möchte." Eigentlich wäre dann der Spitzname "Löwin", beziehungsweise "Baulöwin" passender.