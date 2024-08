Heute trat "Bienchen" ihren Dienst als Führungskraft in der Lugner City an.

Am Donnerstag trat "Bienchen" Simone Lugner ihr "Erbe" in der Lugner City an. Fortan wird sie an der Seite ihres nunmehrigen Gatten Richard Lugner (91) als Führungskraft in der Lugner City tätig sein. Nach seinem Tod übernimmt sie komplett. Bisher war die neue Frau Lugner als stellvertretende Filialleiterin bei Hornbach tätig.

Erster Blick auf "Bienchens" neues Büro

Um 11.07 Uhr trat Simone Lugner zum ersten Arbeitstag in der Lugner City an. Der erste Termin war gleich für die Medien reserviert: Fotografen und Journalisten durften einen ersten Blick in "Bienchens" neues Büro in der Lugner City werfen.

Simones Büro liegt direkt gegenüber von Richards. © Andreas Tischler ×

Simones Büro liegt direkt gegenüber Richards Arbeitszimmer. Sie schlägt vor, sich für den TikTok-Dreh ins Einkaufswagerl zu setzen. Richard sagt "Nein" und sie entgegnet: "Was Nein?". "Bienchen" setzt sich durch und ihr Ehemann schiebt sie für die Fotografen durch seine Lugner City. Gut gelaunt leeren sich die beiden gegenseitig Sekt in den Mund.

Richard Lugner schiebt seine Simone für die Fotografen im Einkaufswagen durch die Lugner City. © Andreas Tischler ×

Großer Medienandrang bei "Bienchens" erstem Arbeitstag © oe24/Nathalie Martens ×

Lugners "Bienchen" über neuen Job: "Das ist ein Abstieg"

Zuletzt war Simone Lugner als stellvertretende Filialleiterin bei Hornbach tätig. Sie hatte 50 Mitarbeiter geführt – jetzt seien es zehn. "Das ist ein Abstieg", sagt "Bienchen" gegenüber oe24 über ihren neuen Job.

oe24-Reporterin Nathalie Martens fragt bei Richard Lugner über dessen Gesundheitszustand nach: Ihm geht es nicht gut, erzählt Lugner. Er kämpfe derzeit sehr mit seiner Gesundheit.