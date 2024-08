Es ist nicht nur der erste Tag für Simone, auch Richard Lugner kehrt ins Büro zurück

Morgen (1. August) steht für Simone und Richard Lugner ein wichtiger Tag an. Nach ihrer Hochzeit vielleicht der wichtigste Tag im Leben. Denn am Donnerstag tritt "Bienchen" ihren Dienst als Führungskraft in der Lugner City an. Im Gespräch mit oe24 verrät der Baumeister, dass auch er an seinen Schreibtisch zurückkehren will und, wie wohl der erste Tag ablaufen wird.

Lugner: "Wird sehr stressig, weil ich auch zurückkehre"

Richard Lugner ist noch immer schwer angeschlagen. Herz-OP und Lendenwirbel haben Spuren hinterlassen. Der Baumeister kann noch nicht einmal richtig gehen, und dennoch will er gemeinsam mit seiner Ehefrau in die Lugner City zurückkehren. "Nachdem ich morgen auch das erste Mal wieder im Büro bin, wird es stressig werden." Zum Frühaufsteher wolle Lugner aber dennoch nicht mutieren. "Wir starten erst gegen Mittag. Ich bin noch sehr angeschlagen."





Genesung bis zur Hochzeitsreise

Generell gehe es jedoch bergauf. "Mörtel hoffe, Mitte September wieder vollständig genesen zu sein. Dann wolle man auch die Hochzeitsreise endlich nachholen. Simone wird übrigens schon am Freitag den ersten Tag in der Lugner City fehlen. "Sie ist zu einem Dreh in Kitzbühel eingeladen, zu dem ich vielleicht auch mitfahre", verrät Richard.