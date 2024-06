SO viel verdient "Bienchen" in der Lugner City

Richard Lugners neue Ehefrau hat nun endlich auch ihren Dienstvertrag für die Lugner City unterschrieben

Das Tauziehen um Simone Lugners (42) Dienstvertrag für die Lugner City hat ein Ende. Endlich hat "Bienchen" die Papiere unterschrieben und verrät auch gleich gegenüber oe24, was drinnen steht. "Also es wird jetzt noch ein bisschen was angepasst, weil wir ihn so nicht verwenden können, aber ich habe ihn unterschrieben. Der Vertrag ist viel kürzer, als bei Hornbach", sagt sie.

Keine Position im Vertrag

Skurril: Es sei keine Position in ihrem Vertrag angegeben. "Natürlich steht da, dass ich eine Führungskraft bin und 39 Stunden arbeite. Alles darüber hinaus wird aber nicht abgegolten. Es ist quasi ein All-in-Vertrag. Ich teile mir ja auch mit Richard die Arbeit."

SO viel verdient "Bienchen"

Über ihr neues Gehalt sei sie trotz des All-in-Vertrags sehr glücklich. "Es ist natürlich mehr, da es auch eine höhere Job-Position ist." oe24 hat recherchiert und fand heraus: Die stellvertretende Filialleitung bei Hornbach verdient 51.100 Euro brutto im Jahr. Simone war schon viele Jahre dabei, somit lag ihr Gehalt wohl deutlich höher. Jetzt hat sie noch einmal einen großen Sprung gemacht. Ab 1. August wird Frau Lugner dann Seite an Seite mit ihrem Mann im Arbeitsalltag ankommen.

Flitterwochen

Kurz nach Dienstbeginn geht es aber auch schon in die Flitterwochen. "Am 8. August fliegen wir nach Kreta. Dafür kann ich aber nichts. Richard hat das so vorgeschlagen. Es wird aber dennoch funktionieren. Schließlich war er auch schon oft auf Urlaub."