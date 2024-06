Richard Lugner lästert über Mausi: "Sie lässt ihren Freund im Stich"

Geburtstagsparty statt Aufräum-Arbeiten - Der Baumeister findet die Einstellung seiner Ex-Frau nicht richtig

Richard Lugners Ex-Frau Christina (59) feierte am Montag abermals ihren 29. Geburtstag. Dabei kamen mehr Medien als Gäste in das Strandcafé an der Alten Donau. Trotz des Regens wurde für die Kameras alles gegeben. Das Boot legte ab, fuhr zwei Meter, um dann wieder anzulegen. Alles für die Show. Dabei behauptete doch "Mausi", in Zukunft nicht mehr im Mittelpunkt stehen zu wollen.

Mausis Millionär schwänzte Geburtstag

Ihrem Millionär Ernst Prost (67) ist es jedenfalls schon jetzt zu viel. Schließlich zog er sich vor Jahren aus der Öffentlichkeit zurück und lebte seither relativ einsam in seinem Schloss in Ulm, Deutschland. Dort hält er sich auch momentan auf. Den Geburtstag seiner neuen Freundin ließ er getrost aus. Dafür gab es einen triftigen Grund. Ob des Hochwassers, ist sein Anwesen und das darauf stehende Schloss stark beschädigt worden. Er versucht zu retten, was noch zu retten ist.

© Andreas Tischler ×

© Getty Images ×

Lugner: "Mausi soll endlich zu ihm fahren"

Richard Lugner vertrat Mausis neuen Freund - er liebt schließlich das Rampenlicht. Was der Baulöwe jedoch nicht verstehen kann: "Christina soll endlich zu ihrem Freund fahren. Sie lässt ihn im Stich, weil ihr die Medien wichtiger sind. Heute ist sie auch wieder bei einem Event, statt bei ihm, dabei sollte eine private Beziehung wichtiger sein."

Nächste Woche werde das "Ur-Tierchen" dann aber wieder Prosts Bart graulen. Und dann ist Mausi auch tatsächlich bereits eine Privatperson. Oder? "Schauen wir mal wie lange", sagt Richard mit einem Grinser.