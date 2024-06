× Hochwasser-Drama um Mausis Öl-Millionär

Ernst Prost soll in Ulm versuchen zu retten, was noch zu retten ist. Mausis Lover werde auch nicht zu ihrem Geburtstagsfest nach Wien kommen

Christina "Mausi" Lugner ist schwer(reich) verliebt. Ihr Liebster Ernst Prost (67) war einst der Chef des Schmierstoffspezialisten Liqui Moly und sein Vermögen wird auf rund 400 Millionen geschätzt. Die Turtel-Show der beiden begleitete uns jetzt mehrere Wochen bis zur Hochzeit von Ex-Mann Richard Lugner. Seither ist es ruhig um die beiden geworden. oe24 weiß den Grund: "Ernst Prost ist nach Ulm (bei Bayern) gereist", erzählt ein Insider.

Schloss ist schwer beschädigt - Mausis Neuer hat große Probleme

Dort besitzt Prost ein Schloss mit 300.000 Quadratmetern Wald. Seit des Ausstiegs aus der Geschäftswelt zog er sich hier als Einsiedler zurück. Sein Kraftort ist leider Opfer des Hochwassers geworden. Ganze Städte versinken wegen des Starkregens.

"Es ist stark beschädigt und er ist seit Tagen vor Ort, um zu retten, was zu retten ist. Ernst wird mit Sicherheit nicht zu Mausis Geburtstag am Montag kommen", erzählt der Insider weiter. Zur Erinnerung: Christina Lugner feiert ihren 29er im Strandcafé an der Alten Donau. Es hätte der letzte gemeinsame Auftritt für eine Weile werden sollen. Nun scheint es ein "einsamer" Geburtstag für Mausi zu werden.

Mausi währenddessen in Lignano

Und Mausi? Die ist ebenfalls im Ausland. In Lignano, um genauer zu sein. Dort habe sie mehrere Wohnungen. "Sie muss natürlich schauen, dass sie die Mieten eintreibt und alles in Ordnung ist."