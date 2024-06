Noch vor der Hochzeit kam es zu einer kleinen Verbal-Attacke.

Bei Simones und Richards Hochzeit sprühten die Funken nicht nur zwischen dem Brautpaar. Auch die Exfrau von Richard Lugner, Christina "Mausi", ist sichtlich schwer verliebt in ihren neuen Freund, den erfolgreichen Unternehmer Ernst Prost.

Mausi sehr verliebt

Mausi und Ernst waren das Tuschelthema des Abends, sie hielten Händchen, gaben sich bei der Zeremonie im Rathaus Bussis und schienen sehr vertraut miteinander. Ob da bald die nächste Lugner-Hochzeit ins Haus steht? Immerhin hat Mausi auch den Brautstrauß von Simone gefangen!

Kennenlernen

Dieses Thema sehen die beiden noch sehr relaxed. Sie haben keine Eile mit dem nächsten Schritt, wollen sich vorerst besser kennenlernen.

Fieser Seitenhieb oder Neckerei...

Einen nächsten Schritt zwischen dem neuen und dem alten Mann an Christina Lugners Seite gab es allerdings knapp vor der Hochzeit. Da wurden die beiden Männer endlich per du! Im oe24.TV-Talk erklärt Ernst Prost, er habe darauf gewartet, dass die Initiative von Lugner komme. So will es die Etikette, der ältere Mensch bietet dem jüngeren das Du-Wort an. Prost mehrfach grinsend: "Richard ist schließlich der Ältere, der viel Ältere!" Ein kleiner Seitenhieb? Oder einfach die Wahrheit, denn Richard Lugner ist mit seinen 91 Jahren tatsächlich wesentlich älter als der 67 Jahre alte Ernst... Das Verhältnis der beiden Männer soll übrigens gut sein.