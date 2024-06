Lugner über Hochzeitsnacht: "Werde meine Pflicht tun"

Bereits um 19.15 Uhr war die Party im Palais Auersperg vorbei und das Brautpaar fuhr Richtung Grand Hotel, wo sie ihre Hochzeitsnacht verbringen.

91 Jahre - und kein bisschen leiser. So kann man Richard Lugner als Bräutigam beschreiben. Trotz Schlafproblemen vor dem großen Tag zog er die Hochzeit mit Simone tapfer bis zum Schluss durch.

Getrennte Betten, aber dennoch will Lugner ...

Ob es auch am Abend so heiß weiter geht wie tagsüber - oder der rüstige Baumeister erschöpft in die Federn fällt? Gegenüber der "Bild" stellte Richard Lugner jedenfalls klar: "Ich werde auch in der Hochzeitsnacht meinen Mann stehen." Immerhin sei das seine "Pflicht", wie er lachend zu Protokoll gab.

Keine Dessous für Simone: "Nackt am schönsten"

Und auch Simone bestätigt auf oe24-Anfrage: "Ja, wir werden unser Vergnügen haben." Lange wird es aber nicht dauern. "Nein, sicher nicht - wir sind beide müde." Ob Mörtel ihr noch sexy Dessous zur Hochzeitsnacht schenkt, wollten wir dann noch wissen. "Nein", winkt dieser ab. "Sie ist nackt am schönsten."

Am Ende schlafen beide aber in getrennten Betten. "Ich schnarche sehr laut und das erträgt Simone nicht. Zum Schlafen gehen wir dann in getrennte Zimmer - wie daheim auch", verrät Lugner ehrlich.

Süße Überraschung: Ohrringe als Morgengabe

Egal, wie die Nacht wird, am nächsten Morgen erwartet Simone noch ein schönes Geschenk. Zwar wollte Lugner zuerst keine Morgengabe überreichen - hat sich aber noch umentschieden. Simone bekommt - Achtung Spoiler! - zum Ehering passende Ohrringe dazu.