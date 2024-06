Lugner-Hochzeit: "Das geht niemanden etwas an!"

51 Jahre trennen Richard Lugner von seiner Braut Simone. Ein Problem für ihre Eltern? In oe24-Talk spricht Simone Mama Eva Klartext

Es war ein rührender Moment, als Simone nach dem Ja-Wort mit Richard Lugner die Tränen vor Glück kamen. Doch: Wie stehen eigentlich ihre Eltern zur Hochzeit mit dem Baumeister der Nation? Und vor allem: Was sagen sie zum Altersunterschied von 51 Jahren?

Simones Mama Eva: "Das geht niemanden etwas an."

oe24 erwische Braut-Mama Eva Reinländer zum kurzen Talk nach der Hochzeit und fragte nach. "Ich bin überglücklich", erklärt sie gerührt. Und stellt klar: "Ich habe eine große Freude mit meiner Tochter, bin sehr emotional gewesen."

Doch was sagt sie dazu, dass ihr Schwiegersohn Richard Lugner älter ist als ihr Ehemann? "Das geht niemanden etwas an", kontert Simones Mama Eva resolut. "Das wichtige ist, dass die beiden miteinander können. Der Rest ist mir egal." Den Segen hat Richard Lugner also? "Wir sind glücklich mit ihrer Wahl. Von ganzem Herzen."