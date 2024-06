Lugner über sein Erbe: "Wenns mich nimmer gibt, kümmert sich Simone um die Lugner City"

Vor der Hochzeit sprach Richard Lugner noch aus dem Nähkästchen.

Während Richard Lugner auf seine Simone beim Rathaus wartet, gab er oe24.TV noch ein Interview.

Schlecht geschlafen

Dabei gab sich Lugner optimistisch, dass es auch noch mit dem Wetter klappen werde. Wenn nicht, so der Baumeister, dann gibt es Regenschirme und Ponchos für die Gäste. Schlecht geschlafen habe er die letzten zwei Nächte, sagt er.

Alle Bilder der Lugner-Hochzeit: Richard und Simone heiraten 1/13

2/13

3/13

4/13

5/13

6/13

7/13

8/13

9/13

10/13

11/13

12/13

13/13 © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler Mausi Lugner strahlt an der Seite ihres Freundes Ernst Prost. © Andreas Tischler © Tischler © Tischler © Tischler Opern-Star Birgit Sarata im Studio-Talk!

Powerfrau

Rund um die Hochzeit hat sich Richard Lugner auch Gedanken gemacht um die Zukunft. Er streicht immer wieder hervor: "Simone und ich, wir passen privat wie professionell gut zusammen!. Simone ist eine Powerfrau, so Lugner und darum werde er ihr auch, "wenn was mit ihm ist", die Lugner City anvertrauen. Denn: "Jacky ist mit dem Kino so beschäftigt". So würde für Simone die Leitung seiner City gut passen.

Simone betont dazu davor im oe24.TV-Interview, dass sie noch ein bisschen etwas lernen müsse