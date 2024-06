Baumeister Richard Lugner gibt zu, dass er eigene Regeln hat und sich nicht um Traditionen kümmert.

Am 1.6.2024 ist es soweit und Richard Lugner heiratet zum sechsten Mal. Mit seinen 91 Jahren dürfte der rüstige Baumeister durchaus modern denken. Denn wie er im oe24-Interview verriet, gibt es eine Tradition, an die er sich nicht hält!

Lugner im Hochzeitsinterview

Welche Tradition nichts für ihn ist und über viele andere Themen spricht Lugner im großen oe24-Interview:

oe24: Heute ist ihr großer Tag. Läuft alles soweit zu ihrer Zufriedenheit?

Richard Lugner: Alles ist auf Schiene. Ich habe nur Angst, dass es regnet weil wir nach der Trauung mit Cabrio-Oldtimern fahren.

oe24: Es ist ihre sechste Hochzeit. Sind sie schon nervös oder ist es bereits Routine für Sie?

Lugner: Nervös bin ich nicht. Ich hatte schon so viel Aufregung in meinem Leben. Ich freue mich einfach, dass die Chemie zwischen Simone und mir stimmt. Diesmal wird nichts schiefgehen. Ich habe ein gutes Gefühl.

oe24: Werden Sie die Braut vor der Trauung sehen?

Lugner: Das werde ich nicht. Sie bekommt von mir den Brautstrauß und fährt dann voraus. Ich weiß nur, dass sie ein enfaches Brautkleid tragen wird. Das große und aufwendige Kleib trägt sie erst beim Segen von Toni Faber am 12. Oktober.

oe24: Wieviel lassen Sie sich die Hochzeit diesmal kosten?

Lugner: Ich habe ehrlich keine Ahnung. Aber sicher unter 100.000 Euro. Ich bekomme viele Sachen gespendet oder zu Vorzugspreisen. Die Eheringe habe ich in der Lugner City gemeinsam mit anderem Schmuck gekauft und sie zum Großhandelspreis bekommen.

oe24: Wie sehen die Ringe aus?

Lugner: Simone hat zwei Ringe aus Weißgold mit Stein, ich habe einen klassischen.

oe24: Wie werden Sie die Hochzeitsnacht verbringen?

Lugner: (lacht) In getrennten Schlafzimmern! Ich habe eine Suite im Grand Hotel mit zwei Schlafzimmern genommen. Ich schnarche einfach zu laut für Simone. Aber wir werden vor den Schlafengehen sicher eine Zeit lang in einem Bett sein.

oe24: Traditionell gibt es am Tag nach der Hochzeit eine Morgengabe...Lugner: Nicht bei mir! Ich habe keiner meiner fünf Ex-Frauen am nächsten Morgen etwas geschenkt. Ich verwöhne sie auch so.