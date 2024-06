Das Menü der Hochzeit ist für Fleischesser und vegane Gäste ausgerichtet.

Bei dieser Hochzeit muss keiner verhungern! Wenn heute im Palais Auersperg gefeiert wird, können die Gäste aus zwei Menü-Varianten wählen: Fleischig und vegan!

Essen

Wie Simone bei den Vorbereitungen ausgeplaudert hat, will Richie am Abend - wohl ihr zuliebe - die vegane Variante wählen. "Seine Sekretärin hat gedacht, er hat das falsch angekreuzt", so Simone lachend.

Alle Bilder der Lugner-Hochzeit: Richard und Simone heiraten 1/13

2/13

3/13

4/13

5/13

6/13

7/13

8/13

9/13

10/13

11/13

12/13

13/13 © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler Mausi Lugner strahlt an der Seite ihres Freundes Ernst Prost. © Andreas Tischler © Tischler © Tischler © Tischler Opern-Star Birgit Sarata im Studio-Talk!

"Nur" Gemüse - eine große Sache für Lugner! Denn damals, im Jahr 2012 als Pamela Anderson als Opernballgast in Wien war, da schloss Lugner diese kulinarische Variante völlig aus.

Damals sagte er: "Veganer werde ich nie und nimmer!" Also eine große Sache für Lugner, sich seiner baldigen Ehefrau und tatkräftigen Tierschützerin so anzupassen.