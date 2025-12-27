Amira Aly klagt: Ihr Kind (5) feiert ohne sie auf Bali Geburtstag

Am Samstagvormittag zeigte sich die Moderatorin Amira Aly ihren Fans mit tränenden Augen. Ihre Kinder sind mit ihrem Ex-Mann Oliver Pocher auf Bali. Sie selbst befindet sich derzeit in Deutschland.

Der jüngste Sohn von Amira Aly (33) und Oliver Pocher feiert am 27. Dezember seinen fünften Geburtstag. Für die Moderatorin ist dieser Tag eher ein trauriger. Sie kann an dem Geburtstag leider nicht teilnehmen.

In ihrer Instagram-Story schildert Aly ihre Situation. Sie sagte: "Das ist so unfassbar schmerzhaft." Die Moderatorin freue sich für ihre Kinder, dass sie mit ihrem Vater nach Bali geflogen sind und die Welt sehen. Trotzdem sei dieser Tag ein unglaublich schwieriger und "wahnsinnig emotional" für sie.

Partys können noch verschoben werden

Sie habe in der Früh sicher eine Stunde lang geweint. Nun könne Aly ihre eigene Mutter verstehen. Sie war nämlich auch immer emotional an ihrem Geburtstag.

Ein eigenes Posting widmete die Moderatorin ihrem Sohn: "Happy Birthday, mein Herz! 5 Jahre darf ich nun schon deine Mama sein und ich könnte nicht glücklicher darüber sein." In der Story sagte sie noch, dass sie "wirklich keine Ahnung" gehabt habe, was Liebe ist, bis sie ihre Kinder bekam.

Auf eine große Party mit seiner Mutter musste der 5-Jährige nicht verzichten. Die Patchwork-Familie feierte schon am 23. Dezember seinen Geburtstag. Über die vorgezogene Feier sprach Oliver Pocher in einer Story. Er meinte, dass in dem Alter die Partys noch verschoben werden können.