Kinobeben: Eine Balkan-Komödie stürmt auf Platz 1 der Charts

Die Kino-Überraschungen des Jahres: Nicht Margot Robbie, sondern eine Balkan-Komödie stürzt „The Housemaid“ vom Thron. Platz 1 für „Svabda“ in den heimischen Kinocharts.

29.400 Besucher! Die Balkan-Komödie „Svabda“ sorgt für eine Riesenüberraschung an den heimischen Kinokassen und bremst sogar den Erotik-Hit „Wuthering Heights“ mit Margot Robbie und Jacob Elordi aus. Platz 1 der Charts. Und das obwohl der Film in nur 24 Kinos anlief! Trotzdem gab’s satte 358.000 Euro Kassa.

Der Film, der teils auf Kroatisch und teils auf Serbisch gedreht wurde und in Originalversion mit deutschen Untertitel läuft, zeigt einflussreiche Familien aus Kroatien und Serbien, deren Konflikte und komische Situationen sich verflechten. Bis alles in einer Hochzeit gipfelt.

Das sind die Kinocharts des Wochenendes vom 13. – 15. Februar:

1. Svabda, 29.400 Besucher

2. Wuthering Heights, 21.500 Besucher

3. The Housemaid – Wenn sie wüsste, 17.900 Besucher

4 Avatar: Fire and Ash, 15.100 Besucher

5 Woodwalkers 2, 14.400 Besucher

In der von Igor Šeregi gefertigten Komödie „Svadba“ steht der kroatische Unternehmer Miljenko nicht nur kurz vor seinem 50. Geburtstag, sondern auch kurz vor dem Bankrott. Als seine Tochter ihn über ihre anstehende Hochzeit und Schwangerschaft informiert, entpuppt sich ihr Verlobter als Sohn des serbischen Premierministers. Verspricht das die Rettung oder eine internationale Krise?