“Crime 101”: Chris Hemsworth & Halle Berry planen Coup des Lebens
© Sony Pictures

Kino-Hit

“Crime 101”: Chris Hemsworth & Halle Berry planen Coup des Lebens

Von
09.02.26, 11:19 | Aktualisiert: 09.02.26, 13:05
Ein Juwelendieb (Chris Hemsworth), eine Versicherungsmanagerin (Halle Berry) und ein Detective (Mark Ruffalo) lassen im coolen-Action-Film „Crime 101“ die Grenze zwischen Jäger und Gejagten verschwimmen.  

90 Millionen Dollar war “Amazon” der Action-Thriller „Crime 101“ wert. Um 50 Millionen mehr als die Trump-Doku „Melania“. Dafür gibt’s aber auch eine echte Superstar-Parade: Chris Hemsworth, Halle Berry und Mark Ruffalo. Und die große Leinwand! Noch vor dem Streaming-Start läuft der waghalsige Raubzug ab 12. Februar 2026 auch in unseren Kinos.

"Crime 101": Chris Hemsworth & Halle Berry planen Coup des Lebens
© Sony Pictures

"Crime 101": Chris Hemsworth & Halle Berry planen Coup des Lebens
© Sony Pictures

"Crime 101": Chris Hemsworth & Halle Berry planen Coup des Lebens
© Sony Pictures

Die auf einer Kurzgeschichte von Don Winslow basierende Story verspricht 135 Minuten voller Action: Juwelendieb Davis (Hemsworth) , der mit seinen waghalsigen Raubzügen die Ermittler immer wieder ins Leere laufen ließ, plant seinen letzten, alles entscheidenden Coup. Auch mit Hilfe von Versicherungsmanagerin Sharon ( Berry) will er Detective Lubesnik (Ruffalo)austricksen. Seinen skrupellosen Konkurrenten Orman (Barry Keoghan) ja sowieso.

"Crime 101": Chris Hemsworth & Halle Berry planen Coup des Lebens
© Sony Pictures

"Crime 101": Chris Hemsworth & Halle Berry planen Coup des Lebens
© Sony Pictures

Mit Hochspannung beginnt die Grenze zwischen Jäger und Gejagten zu verschwimmen. Dabei zieht sich das Netz aus Intrigen und Verdächtigungen immer enger zusammen. Wer kann das Spiel unversehrt überstehen?

