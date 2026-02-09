Alles zu oe24VIP
Die Cheops Pyramide kommt nach Wien!
© horizonkheopsexperience.com

Ausstellungs-Hit

Die Cheops Pyramide kommt nach Wien!

Von
09.02.26, 10:29 | Aktualisiert: 09.02.26, 13:26
Ab 12. März öffnet vor dem Donauturm die immersive Ausstellung „Horizont des Cheops“ Mit Virtual-Reality Headset geht’s dabei ins alte Ägypten 

Aktuell, und noch bis zum 4. März, kann man im Immersive Center am Wiener Donauturm in die verlorene Stadt Machu Pichu reisen. Ab 12. März geht’s ebendort ins alten Ägypten. Für die immersive Ausstellung „Horizont des Cheops“ kommt die Cheops Pyramide nach Wien! Und das als einzigartiges Virtual-Reality-Erlebnis, das die Besucher auf eine Reise durch das alte Ägypten mitnimmt. Der Vorverkauf für den Ausstellungs-Hit startet bereits diesen Donnerstag (12.Februar)

„Horizont des Cheops“ liefert eine virtuelle Expedition zur einem der sieben Weltwunder der Antike. Auf das Gizeh-Plateau in Ägypten. Zu einem archäologischen Schatz und einem monumentalen Zeugnis ägyptischer Baukunst: Die Ruhestätte des Pharaos Cheops (Khufu) wurde vor über 4.500 Jahren in der 4. Dynastie errichtet und ist bis heute ein vor der Öffentlichkeit weitgehend verschlossener Ort.

Jetzt ermöglicht die immersive Ausstellung auf über 900 Quadratmetern in Wien eine Zeitreise in das Herz der ägyptischen Kultur. Die Expedition, für die die Besucher mit einem Virtual-Reality Headset ausgestattet werden, ist reich an wissenschaftlichen, kulturellen und ethnologischen Bezügen und ermöglicht auch in Wien eine fundierte Erkundung der Epoche der Pharaonen.

