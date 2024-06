So erlebte ich die Lugner-Hochzeit

Was zuerst nach einem Regen-Desaster aussah, wurde zu einem emotionalen Highlight für Brautpaar und Gäste.

Es sollte der schönste Tag im Leben von Simone und Richard Lugner werden. Doch gleich zu Beginn der Hochzeitsfeierlichkeiten machte Mörtel das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Strömender Regen verzögerte die Fahrt der Braut vom Grand Hotel zu Rathaus in einem Oldtimer-Cabrio. Im Rathaus selbst war die Stimmung zunächst mindestens genauso angespannt wie Richard Lugner selbst. "Ich hätte fast meine eigene Hochzeit verschlafen", flüsterte mir der Baumeister zu. Der Grund: Die letzten Nächte war er zu nervös um schlafen zu können und just ein paar Stunden vor der Trauung schlief er ein. Letztendlich war Mörtel aber rechtzeitig da und wirkte sogar entspannt.

Kein Vergleich zu seiner letzten Hochzeit mit der unsäglichen Cathy, bei der Mörtel permanent unter Strom stand. Am Samstag schien Lugner es sogar zu genießen. Spätestens als er seine Braut zum ersten Mal im weißen Traumkleid sah, war es um Mörtel geschehen. Beim Anstecken der Ringe war er so hektisch, dass er beinahe auch seinen Ring selbst angesteckt hätte. Die rund halbstündige Zeremonie war emotional und rührend. Braut Simone vergoss dabei sogar ein paar Tränen. Nach dem offiziellen Akt strahlte Simone und verkündete voller Stolz "Ich habe zum ersten Mal als Frau Lugner unterschrieben".

Etwas mühsam war nach der Zeremonie die Fahrt mit Oldtimern vom Rathaus zur Feier im Palais Auersperg. Im Schritttempo ging es mit einer Ehrenrunde vorbei an zahlreichen Schaulustigen. Mörtel und Simone winkten den Passanten auf dem Cabrio wie Royals. Und ja - Cabrio! Denn nach dem Ja-Wort kam wie auf Bestellung die Sonne heraus und bescherte den frisch Vermählten einen Traum-Nachmittag.

Video zum Thema: Die Lugner-Hochzeit zum nachschauen

Die Feier selbst war - bis auf einen unsäglich schlechten Bauchredner - ebenfalls harmonisch und ohne erwähnenswerte Pannen. Beim Anschneiden der Torte hatte natürlich Simone die Oberhand, bis Mörtel in letzter Sekunde seine Hand nach oben schummelte. Der Brautstrauß ging witzigerweise an Lugners Ex-Frau Christina, die mit ihrer neuen Liebe Ernst Prost generell für Aufsehen sorgte, aber ihrem Ex dennoch nicht die Show stahl. Als krönender Abschluss des Fests legte das Brautpaar einen erstklassigen Walzer auf das Parkett. Nach einem kleinen Fauxpas am Anfang übernahm Simone die Führung und Lugner wiegte sich im Dreitvierteltakt.