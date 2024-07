Mausi Lugner: Mit IHM urlaubt sie nach Trennungsgerüchten

Ernst Prost hat man zuletzt Anfang Juni an der Seite von Richard Lugners Ex-Freundin gesehen. Jetzt zeigt sie sich mit einem anderen Mann

Seit Wochen gibt es Trennungsgerüchte um "Mausi" Lugner und ihren Alm-Öli Ernst Prost. Dem Millionär sei der Medienrummel rund um seine neue Freundin zu viel geworden. Überall drückte man ihm eine Kamera ins Gesicht. Christina ist das gewöhnt, sie schickt auch Bilder, wenn keine Fotografen in der Nähe sind. Gerade ist die berühmte Baumeister-Ex auf Yachturlaub in Italien.

Doch auch dort sieht man sie nicht mit Ernst Prost, sondern mit einem anderen Mann an ihrer Seite. Dabei handelt es sich jedoch nicht etwa um ihren neuen Freund. Der Begleiter auf der Yacht ist Ostoja "Ossi" Matic. Der "Lucky Car"-Betreiber ist der einzige, der sich auf dem Luxus-Boot mit Lugner fotografieren lässt. Christina versucht die Trennungsgerüchte abzuwimmeln. Es heißt gar, Ernst Prost sei mit ihr unterwegs.

Beweisfoto ohne Beweis

Dabei schickte Mausi ein Bild auf dem Mann eine Schulter sieht an die Presse. Sozusagen, als Beweis, dass Ernst an ihrer Seite ist. So richtig glauben will das jedoch niemand. Die Hauptsache ist aber ohnehin: "Mausi" strahlt und darf auch mit Kapitänsmütze posieren.