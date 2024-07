Richard Lugner nach Herz-OP: "Arbeite schon wieder"

Der Baumeister ist schon fast wieder in alter Form.

Es ist erst wenige Tage her, da wurde Baumeister Richard Lugner (91) am Herzen operiert.

Minimal invasiv

Dass es kein großer Eingriff war, mit großem Schnitt und Aufstemmen des Brustkorbes, verdankt er seinen Ärzten: "Ich habe ein tolles Team! Die machen das im AKH einfach über eine Vene."

Schmerzen im Rücken

Trotzdem war in den Tagen nach der Operation Ruhe angesagt. Zu Hause in seiner Döblinger Villa entspannte sich Lugner, versuchte auch die Schmerzen seines angeknacksten Wirbels in den Griff zu kriegen.

Arbeitet schon

Im Gespräch mit oe24 verriet der agile Baumeister wann er wieder arbeiten wird: "Das wichtigste bekomme ich nach Hause. Und hinfahren ins Büro werde ich wahrscheinlich wieder am Mittwoch (24.7.)." So früh schon? "Ja, das geht schon!", sagt Lugner schelmisch lachend.

Schonfrist

Wenn das nicht klappt gibt es eine Nachfrist - am 1. August muss er wieder fit sein, denn da hat seine Ehefrau Simone den ersten Tag in der Lugner City. Freilich will er mit ihr gemeinsam hinfahren.