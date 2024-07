Richard Lugner verrät: Darum MUSS ich bis 1. August fit sein

Der Baumeister muss sich erholen von Herz-OP und Schmerzen im Rücken.

Die Herz-Operation hat Richard Lugner (91) gut überstanden, weilt sogar wieder zu Hause: "Es war eine schwierige Operation, aber dank dem eingespielten Team der Kardiologie ist alles gut gegangen und ich bin wieder wohlauf", sagte der Baumeister am Mittwoch, 17.7. via einer WhatsApp-Nachricht.

Schmerzen im Rücken

Schmerzen hat Richard Lugner (91) leider noch immer: Sein Rücken plagt den sonst so agilen Baumeister. Doch im Gespräch mit oe24 meint Lugner, er werde sich ehestmöglich "eine Schmerzinfusion von Dr. Zimpfer" holen: "Das ist der Nawalny-Arzt, der damals dessen Vergiftung analysiert hat!", erinnert er sich.

Bald schon ohne Krücken?

"Das ist ein super Arzt", schwärmt der Patient. Und ob der guten Pflege wird er schon bald wieder ohne Krücken laufen, so Lugner zuversichtlich.

Besonderer Tag für seine Simone

Bald steht schon ein "Besuch beim Friseur an", erzählt er und die Arbeit "wird mir nach Hause gebracht". Aber lange kann er sich nicht mehr ausruhen, denn "am ersten August muss ich wieder fit sein!" Ja, warum denn? "Da beginnt Simone in der Lugner City zu arbeiten. Wird das ein besonderer Tag? Ganz harter Businessman sagt Lugner: "Nein, der Beginn ist ein Tag wie jeder andere." Und doch wird es nett, gar ein bisschen romantisch. Denn die beiden werden freilich zusammen in die Lugner City fahren...