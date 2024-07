Trennungs-Gerüchte um Mausi Lugner

Die Trennungsgerüchte um Mausi Lugner und ihren Öl-Millionär werden immer lauter. Jetzt geht Mausi auf einen Jacht-Urlaub mit Freunden

Es war Ende Mai, als Christina Lugner mit Multi-Millionär Ernst Prost den neuen Mann an ihrer Seite präsentierte. Für ein paar Tage stand der sonst eher medienscheue Deutsche voll und ganz im Fokus der Presse. Schon damals betonte er, dass er nicht wusste, wer Mausi Lugner ist. Sonst hätte er sich wahrscheinlich nicht auf eine Beziehung mit der umtriebigen Society-Lady eingelassen.

Nach der Hochzeit von Ex-Mann Richard Lugner wollte Mausi nicht weiter über ihr Privatleben sprechen. Ihr neuer Freund soll Lugner einen Maulkorb verpasst haben und wolle nicht, dass sie weiter Details über ihre Beziehung mit ihm ausplaudere.

Auch bei Mausis Geburtstag fehlt Prost - erneut ohne Kommentar von ihr. Schon bei der Feier wurde erstmals über ein mögliches Liebes-Aus getuschelt. Ebenso bei der Premiere von "My Fair Lady" in Mörbisch, wo Prost erneut fehlte und die Gerüchte um eine Trennung immer lauter wurden.

Jacht-Urlaub ohne Öl-Millionär

Am Sonntag bricht Mausi mit Freunden aus der Marina in Lignano zum einem Jacht-Törn auf der Adria auf. "Wir fahren von Lignano über Portoroz runter in die Kornaten und besuchen täglich eine andere Insel"; so Mausi zu oe24. Erneut nicht mit von der Partie soll ihr Freund sein. Zumindest will sie seine An- bzw. Abwesenheit nicht kommentieren.

"Ich habe einen Maulkorb verhängt bekommen", erklärt sie. Auf die direkte Frage, ob sie noch mit Ernst Prost zusammen ist, blockt Lugner erneut ab. "Nochmals kein Kommentar. Es gibt nix zum Privatleben", kontert sie. Die Trennungsgerüchte werden so allerdings nicht verstummen, sondern noch lauter werden...