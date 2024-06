Das Fernbleiben von Ernst Prost bei Mausi Lugners Geburtstag war bei einigen Gäste das Tuschelthema des Abends

Gerade erst machten Mausi Lugner und der deutsche Multi-Millionär Ernst Prost ihre Liebe offiziell. Er habe Mörtels Ex im Februar auf Teneriffa im Sturm erobert strahlte Mausi vor Glück. Und auch Prost schien verliebt zu sein - auch wenn er einräumte, dass es nie soweit gekommen wäre, wenn er gewusst hätte wer Mausi war. Doch Mausis herzliches Wesen gefiel dem medienscheuen Ex-"Liqui Moly"-Boss auf Anhieb.

© Andreas Tischler ×

Nach dem Liebes-Outing zeigten sich Mausi und Ernst öfter in der Öffentlichkeit. Bei Richard Lugners Hochzeit, dürfte ihm der Medienrummel dann aber doch zu viel geworden sein. Zwar kam er allen Interviewanfragen nach und zeigt sich bestens gelaunt, doch kurz darauf vermeldete Mausi, dass er sich eine mediale Auszeit nehmen würden. "Es war einfach alles zu viel für ihn. Bei Richards Hochzeit war es mir sogar teilweise zu viel - und das heißt was", erzählt Mausi im Talk mit oe24.

Geburtstagsparty ohne Prost

Mausi Lugner mit Torte © Andreas Tischler ×

Somit war es für die meisten auch nicht verwunderlich, dass Prost bei Mausis Geburtstagsfeier Anfang der Woche nicht mit von der Partie war. oe24 berichtete bereits im Vorfeld der Feier, dass eine Immobilie von Prost vom Hochwasser betroffen war, und er in Deutschland ist, um sich um den Schaden zu kümmern. Dennoch mutmaßten einige Gäste, dass es gar ein Liebes-Aus zwischen Mausi und ihrem Ernst gäbe. Im Interview mit oe24.TV betonte Mausi aber einmal mehr, dass er Verpflichtungen in Deutschland hat, aber zumindest die Torte spendiert hätte.

Lesen Sie auch:

Von Krise oder Liebes-Aus keine Spur. "Ich habe diese Woche noch einen vollen Terminkalender, aber Ernst und ich sehen uns nächste Woche wieder - im Ausland", erklärt Mausi. Was das Privatleben des Paars angeht, will Christina Lugner zukünftig kein Wort mehr darüber verlieren. "Ernst möchte das so. Ich für meinen Teil werde natürlich immer präsent sein. Nur rede ich nicht mehr über meine Beziehung zu Ernst", stellt Mausi klar.