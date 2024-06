Ernst Prost schwänzte die Mega-Party seiner Mausi Lugner.

Zwar ist Christina Lugners Geburtstag schon ein paar Tage her, die große Party stand aber am Montag im Strandcafé an der Alten Donau am Programm. Zahlreiche prominente Freunde hatten sich zum Fest angesagt, nur der wichtigste Mann in Mausis Leben schwänzte gestern. Millionär Ernst Prost war nicht mit von der Partie.

Mausi Lugner strahlt an der Seite ihres Freundes Ernst Prost. © Andreas Tischler

„Es war ihm in den letzten Wochen einfach zu viel. Sogar mir war es teilweise zu viel. Ernst hat in Deutschland Verpflichtungen und kümmert sich momentan um seine Dinge“, seufzt Mausi. Ärger im Paradies? „Nein, wir haben einfach viele Termine und sehen uns erst wieder nächste Woche.

Und in Zukunft werden wir auch nichts mehr über unser Privatleben preisgeben. Ernst möchte das so“, erzählt Lugner weiter. Bleibt spannend, wie lange das so bleibt, wenn man weiß, wie gerne Mausi über (fast) alles plaudert.

Ihren Gag mit "29+" wird Mausi übrigens auch nächstes Jahr zum 60er beibehalten.

"Ich werde sicher niemals älter als 29 - sicher nicht!", scherzt Lugner.