Ab sofort darf und will Christina Lugner keine Details mehr zu ihrer Beziehung sagen

Dass Christina Lugners neuer Freund Ernst Prost lieber nicht in der Öffentlichkeit steht, ist inzwischen klar. Seit der Hochzeit von Mausis Ex Richard Lugner verschwand der deutsche Millionär von der Bildfläche. Sogar ihren Geburtstag musste Mausi - zwar nicht alleine - aber zumindest ohne ihren Ernst feiern.

Mausi Lugner mit Torte © Andreas Tischler ×

Liebes-Krise gibt es aber dennoch keine, wie der in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung erklärt. „Es war Ernst ein Anliegen, die im Raum stehenden Gerüchte aus der Welt zu schaffen. Darum sprach er mit der Zeitung. Damit hat er alles gesagt und will nicht weiter in Erscheinung treten“, erklärt Mausi im oe24-Talk.

© zVg ×

Lesen Sie auch:

Als Zugeständnis an ihre neue Liebe, versicherte Lugner ihrem Ernst, dass auch sie in Zukunft nichts mehr über die Beziehung ausplaudern wird. Nur eines ließ sie sich noch entlocken: „Diese Woche hatte ich viele Termine, aber nächste Woche sehen wir uns endlich wieder“, freut sich Mausi, die am Freitag für den guten Zweck beim McDonalds Car-Wash-Day mit anderen VIPs fleißig Autos geputzt hat.

Michael Konsel, Mausi Lugner und Heribert Kasper © Tischler ×

Wo sich die beiden Treffen werden, will sie aber nicht verraten. „Im Ausland. Und jetzt habe ich es schon wieder zuviel gesagt“, grinst die frisch Verliebte. Was die Person Mausi Lugner angeht, wird sie aber weiterhin das Rampenlicht suchen.