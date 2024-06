Der angeschlagene Baumeiste bekommt Unterstützung von seinen Ladys

Zweimal am Tag bekommt Richard Lugner zur Zeit Spritzen gegen die Schmerzen wegen eines Sprungs in einem Lendenwirbel. Mörtel kann sich kaum bewegen und wird sicher noch zwei Wochen an seiner Verletzung laborieren. Grund genug für Ehefrau Simone und Ex-Frau Mausi, sich um den Baumeister zu kümmern.

Prof. Michael Zimpfer mit Richard Lugner © zVg ×

„Wir zwei Ladys sind in die Kältekammer gegangen – genial bei der Hitze draußen“, schmunzelt Simone. Und trotz kaputten Wirbels ließ es sich Mörtel nicht nehmen, mit seinen beiden Ladys für ein Foto zu posieren.