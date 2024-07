Mörbisch-Premiere: Wo war "Mausi" Lugners Öl-Millionär?

Über ihr Privatleben will die sonst so gesprächige Lugner-Ex derzeit nicht sprechen

Ende Mai sorgte "Mausi" Christina Lugner (59) mit ihrem Liebes-Outing für jede Menge Furore. Jeden Tag versorgte die umtriebige Ex-Frau von Richard Lugner die Medien mit neuen Bildern von sich und Ernst Prost. Der Öl-Millionär sei ihr am Strand von Teneriffa begegnet, es habe sofort gefunkt. Man hat sie lange nicht so strahlend gesehen. Anfangs ließ Prost auch die Society-Termine über sich ergehen, gab sogar Interviews. Doch dann plötzlich: Funkstille.

Maulkorb für Mausi

Schnell kamen Gerüchte auf, Prost habe sich von Lugner getrennt. Schließlich war er nicht einmal an Mausis Geburtstag anwesend. Christina selbst meinte nur, dass sie sich ein wenig zurückziehen werden und Ernst nicht mehr wolle, dass über das Privatleben gesprochen wird. Für Lugner ein bisschen ein Déjà-vu. Ihr Ex-Mann Franz Geisselhofer war auch kein Fan der öffentlichen Liebesbekundungen. Lange wusste man nicht einmal, dass die beiden verheiratet waren. Das kam erst bei der Scheidung raus.

Alm-Öli Ernst Prost

Der ehemalige Liqui-Moly-Manager zog sich vor Jahren aus der Öffentlichkeit zurück, lebt zurückgezogen in seinem Schloss in Bayern. Er sagte auch anfangs in einem Interview, dass er Christina nicht gedatet hätte, wenn er gewusst hätte, wer sie ist. Vielleicht hat er es sich ja noch einmal anders überlegt. Bei der Premiere von "My Fair Lady" in Mörbisch kam sie jedenfalls solo. Nicht einmal Richard Lugner nahm sie in der Limousine mit. Dort war aber eigentlich genug Platz für ein weiteres "Tierchen".