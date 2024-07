Lugner: Neuer Termin für Flitterwochen mit "Bienchen"

Der Baumeister verrät, wann es für das frischvermählte Paar endlich nach Kreta geht

Urlaub nimmt Richard Lugner (91) nur einmal im Jahr. Meistens im Winter, wenn er auf die Malediven fliegt. Doch heuer wäre er ein zweites Mal ausgeflogen: Auf Flitterwochen mit seiner nunmehrigen Ehefrau Simone (42). Ein gebrochener Lendenwirbel machte dem Baumeister jedoch einen Strich durch die Rechnung. Lugner ist auf Krücken angewiesen und kann den Alltag momentan auch nur mit Hilfe bewältigen.

Flitterwochen werden nachgeholt

Im Gespräch mit oe24 verrät er: "Mir geht es laufend besser. Heute pflegt mich Simone. Bis Mitte September werde ich Krücken brauchen, danach geht es für eine Woche nach Kreta." Der genaue Termin sei der 15. September. Dann arbeitet "Bienchen" auch schon seit einem Monat in der Lugner City. Der Zeitpunkt sei wahrscheinlich besser, da es im August ohnehin zu heiß sei.

Simone Lugner hat am 31. Juli ihren letzten Arbeitstag bei Hornbach. Während Richard in den letzten Wochen von zuhause aus arbeitete, konnte sie ihm schon ein bisschen über die Schultern schauen und sich auf das vorbereiten, was kommt.