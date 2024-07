Lugners Schwiegersohn Leo: Geheimer Job in der Lugner City

Der Baumeister verrät, dass Jacquelines Ehemann Leo geringfügig bei ihm angestellt ist. In Zukunft wünscht er sich gar eine Vollzeitanstellung

Die Hochzeit mit Jacqueline Lugner (30) brachte Leo (vormals Kohlbauer) nicht nur die Namensänderung. Wie Richard Lugner (91) verrät, arbeitet sein nunmehriger Schwiegersohn gar in seinem Einkaufszentrum. "Er ist zurzeit geringfügig bei uns beschäftigt. Falls er mit der Politik aufhört, wird das sicher mehr integriert werden." Bisher hat Richard noch für alle "Tierchen", Freunde und Verwandte einen Job gefunden.

Leos Job in der Lugner City ist ein Geheimnis

"Er will am 29. September für den Nationalrat kandidieren, ist aber schlecht gereiht und musste daher einen Vorzugsstimme-Kampf führen. Ich hoffe, er schafft es", erzählt Lugner weiter. Er sei begeistert vom Mann seiner Tochter. "Er hat Ehrgeiz." Doch was genau macht Leo in der Lugner City? "Das ist ein firmeninternes Problem. Darüber sprechen wir nicht in den Medien", sagt der Baulöwe. Wieder ein Geheimnis mehr.

Kommt bald ein Lugner-Baby?

Immer wieder gibt es Gerüchte rund um Jacqueline Lugner. Fans waren sich bei den Hochzeitsbildern sicher, dass sie schwanger ist. Bisher hat sich weder sie noch Papa Richard dazu geäußert. Vor einer Weile plauderte der Baumeister jedoch gegenüber oe24 aus: "Sie wird eh bald ein Baby bekommen, wenn sie heiratet."

Leo und Jacqueline Lugner © Privat ×

Richard Lugner selbst wird jetzt eine Weile nicht auf Society-Events antanzen. Er ist noch zweieinhalb Monate auf Krücken und somit auch auf die Hilfe seiner Ehefrau Simone angewiesen. "Es geht mir aber schon viel besser", sagt er.