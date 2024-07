Mörbisch-Premiere mit Lugner im Rollstuhl

Der Baumeister kam mit Limousine und "Tierchen" zu den Seefestspielen in Mörbisch

Seit Wochen plagen den Baumeister starke Schmerzen wegen eines angeknacksten Lendenwirbels. Therapie, Krücken und viel Geduld sind seither Richard Lugners (91) ständige Begleiter. Vor allem Letztere, da der sonst so umtriebige Society-Liebling lange auf keinem Event mehr war. Am Donnerstag feierte er aber endlich Comeback. In Mörbisch bei der Premiere von "My Fair Lady".

Lugner stahl den Hauptakteuren (fast) die Show

Lugner fuhr kurz vor 20 Uhr mit der Limousine vor, dann rollte er wortwörtlich an. Im Rollstuhl wurde er von seinen "Tierchen" Andrea "Goldfisch", Nina "Bambi" Bruckner" und natürlich "Bienchen" Simone begleitet. Generalintendant Alfons Haider freute sich, dass "Mörtel" sogar schwer angeschlagen vorbeigeschaut hat.

Toni Faber und seine Dauergefährtin Natalie © Harald Artner ×

Tuschelthema Nummer eins

Beim Empfang von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil tummelte sich die Prominenz. Ex-Kicker Toni Polster und Andreas Herzog kamen mit ihren Ehefrauen. "Mausi" Lugner war ohne ihren Millionär angereist und Dompfarrer Toni Faber sorgte war wieder einmal Tuschelthema Nummer eins. Er kam mit seiner Dauerbegleiterin Natalie. Die beiden sah man erstmals beim Wiener Opernball miteinander. Seither sind sie unzertrennlich.