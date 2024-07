Lugner: Society-Comeback mit Rollstuhl und Limousine

Der Baumeister lässt sich die Premiere von "My Fair Lady" in Mörbisch nicht entgehen

Alle "Tierchen" sitzen in der Maske, Richard Lugner (91) ölt den Rollstuhl und die Limousine steht bereit. Denn heute Abend steht das große Society-Comeback des Baumeisters bei der Premiere von "My Fair Lady" in Mörbisch an. Bei den Seefestspielen ist "Mörtel" seit Jahren Stammgast, also will er sich das auch trotz des körperlichen Handicaps nicht entgehen lassen.

Stiehlt Lugner den Musical-Stars die Show?

Zur Erinnerung: Richard Lugner hat sich einen Wirbel angeknackst und ist seither schwer beeinträchtigt und auf Hilfe beim Gehen angewiesen. Nicht einmal ins Restaurant konnte er abends gehen. "Simone macht mich zum Veganesen", beschwerte er sich vor kurzem. Seine Gattin wird selbstverständlich auch heute Abend in Mörbisch dabei sein.

Wenn Lugner mit Limousine und feschen Damen ankommt, wird es gefährlich für Generalintendant Alfons Haider. Denn zumindest für diesen Moment werden alle Kameras und Augen auf den rüstigen Baumeister gerichtet sein. Neben der aktuellen Gattin wird heute auch Ex "Mausi" wieder mit von der Partie sein. Über Privates spricht sie noch immer nicht, aber so viel verrät sie: Ich bin ab morgen wieder weg!" Böse Zungen behaupten ja gar, dass Christina Lugner nach ihrer Liebes-Show mit Öl-Millionär Ernst Prost

wieder Single ist.