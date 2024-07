Lugners "Bienchen": Trauriger Abschied von Hornbach

An Simones letztem Arbeitstag gab es Torte und die ein oder andere Träne

Am 1. August tritt "Bienchen" Simone Lugner ihr "Erbe" in der Lugner City an. Fortan wird sie an der Seite ihres nunmehrigen Gatten Richard Lugner (91) als Führungskraft in der Lugner City tätig sein. Nach seinem Tod übernimmt sie komplett. Bisher war die neue Frau Lugner als stellvertretende Filialleiterin bei Hornbach tätig. Ihren letzten Arbeitstag erlebte sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Lugners "Bienchen" bekam zum Abschied bei Hornbach Blumen und Torten

Blumen, Torte und Autogrammkarten

"Ich habe als Dankeschön für die knapp elf Arbeitsjahre von der Firma Hornbach einen tollen Strauß Blumen bekommen", erzählt sie gegenüber oe24. Die Kollegen feierten mit ihr. Tränen flossen und es gab Torte in allen Variationen. "Ich habe als Andenken Autogrammkarten geschrieben. Ich werde die Crew vermissen", sagt sie.





Stressiger erster Tag für Simone

Gleich am Donnerstag lernt Simone ihre neue Kollegen kennen. "Es wird stressig, da ich auch den ersten Tag wieder im Büro bin", verrät Richard Lugner. Starten werde man aber erst gegen Mittag, da der Baumeister momentan viel Schlaf zur Erholung brauche.