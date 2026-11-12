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Klum & Kaulitz: Sex-Show vor Wien-Konzert

Stars Redaktion
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DIESE eine Sache nervt Tom Kaulitz an seiner Heidi Klum total
© Getty Images
Model-Mama Heidi Klum begleitet ihren Ehemann Tom Kaulitz auf der aktuellen Europa-Tournee der Band Tokio Hotel. Nach einem Konzert in Zürich sorgte ein intimer Backstage-Clip in den sozialen Medien für weltweites Aufsehen.
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Auf ihrem Instagram-Kanal gewährte Heidi Klum (53)  ihren Millionen Anhängern sehr intime Einblicke in das Tourleben zwischen Konzertbühne und Privatjet auf dem Weg zum nächsten Auftritt in Mailand. Neben Impressionen aus dem Zürcher Publikum stach vor allem ein kurzes Video aus dem Backstage-Bereich hervor.

Auf einer Couch sitzend nahm Klum auf dem Schoß ihres Mannes Platz, bekleidet mit einem knappen Bühnen-Outfit, schwarzen Overknee-Stiefeln und einer zarten Feinstrumpfhose. In einem Moment spürbarer Leidenschaft riss der Gitarrist den feinen Stoff am Oberschenkel seiner Ehefrau kurzerhand entzwei, woraufhin Klum ihn lachend in die Arme schloss.

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Tokio Hotel auf dem Weg nach Österreich

Die heiße Backstage-Szene ereignete sich in einer besonders dichten Phase des Tournee-Kalenders: Nach den Auftritten in der Schweiz und Italien steht für die Band um Bill und Tom Kaulitz auch ein Live-Gastspiel in Wien auf dem Programm.

Die österreichischen Fans blicken dem bevorstehenden Wien-Konzert am 15. November nun mit noch größerer Vorfreude entgegen, da Klum ihren Gatten auf der gesamten Reise durch die europäischen Metropolen begleitet und auch in der Bundeshauptstadt für Aufsehen sorgen dürfte.

Begeisterte Reaktionen der Fangemeinde und Promis

Die Reaktionen unter dem Beitrag spiegelten die Begeisterung der weltweiten Community wider. Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer feierten die unverkrampfte Zuneigung des Paares und lobten den verliebten Blick des Musikers nach jahrelanger Ehe.

Tom zerreißt Heidis Strumpfhose im Backstage-Bereich © Instagram

Auch prominente Kolleginnen und Kollegen sparten nicht mit Zuspruch: Entertainer Knossi versah den Clip mit einem roten Herzen, während Supermodel Alessandra Ambrosio mehrere Flammen-Emojis hinterließ. Sat.1-Moderatorin Marlene Lufen und Modedesigner Yannik Zamboni schlossen sich den virtuellen Glückwünschen an.

Mediale Wirkung vor den anstehenden Shows

Binnen weniger Stunden generierte das Posting zehntausende Gefällt-mir-Angaben. Der Vorfall unterstreicht die gewohnte mediale Strategie des Paares, Privates und Öffentliches kunstvoll miteinander zu verschmelzen.

Das Star-Foto des Tages

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Georgia May Jagger und Jerry Hall - das Tochter-Mama-Duo posiert zusammen bei einer Veranstaltung.

Georgia May Jagger und Jerry Hall - das Tochter-Mama-Duo posiert zusammen bei einer Veranstaltung.

© Hara Kaur/Dave Benett/Getty Images for NET-A-PORTER

Drei Personen betrachten Gemälde in einer Kunstausstellung im Bonnefanten Museum Maastricht.

Königin Maxima betrachtet Bilder bei der 'Cooking from the Fridge' - Ausstellung im Bonnefanten Museum in Maastricht. Dabei trägt sie Turban und ein farblich passendes Kleid.

© EPA

Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle.

Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle.

© Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage

Klum demonstriert damit erneut, wie mühelos sie das Interesse der Öffentlichkeit auf ihre Partnerschaft lenkt und das Tournee-Geschehen von Tokio Hotel mit glamourösen Momenten auflädt.

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