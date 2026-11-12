"Man sieht nichts": Carpendale rechnet mit Kollegen ab

Schlagerstar Howard Carpendale sieht den Trend zu riesigen Stadionkonzerten kritisch. Im Interview mit "RTL" erklärt der 80-Jährige, warum ihm die Nähe zum Publikum wichtiger ist und welche Pläne er für 2027 verfolgt.

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Während viele Musiker ausverkaufte Fußballstadien als Höhepunkt ihrer Laufbahn betrachten, kann Schlagerlegende Howard Carpendale (80) diesem Konzept wenig abgewinnen.

Kleinerer Rahmen

Im Gespräch mit dem Sender "RTL" machte der Sänger deutlich, dass er insbesondere Auftritte von Solokünstlern in derartigen Arenen nicht nachvollziehen kann. Als Hauptgrund nennt er die fehlende Sicht und den Verlust der unmittelbaren Verbindung zwischen Künstler und Publikum. Diese Ansicht vertritt er schon länger, wie seine Erinnerung an ein früheres Konzert von Michael Jackson in Köln zeigt, das er lieber in einem kleineren Rahmen erlebt hätte.

Howard Carpendale © Getty Images

Neue Pläne mit Residency-Shows

Anstatt durch riesige Hallen zu reisen, setzt Carpendale künftig auf sogenannte Residency-Shows. Bei diesem Konzept tritt ein Künstler an mehreren aufeinanderfolgenden Abenden am selben Ort auf, was für den Sänger die Erfüllung eines langjährigen Traums darstellt. Für das Jahr 2027 sind bereits mehrere dieser Konzertabende in Frankfurt, Köln und Hamburg geplant.

Howard Carpendale © Redferns

Howard Carpendale hat auch schon in Stadien gespielt und diese gefüllt. © Redferns

Neue Prioritäten im Zugabe-Teil

Auch seine generelle Sicht auf das Musikgeschäft hat sich gewandelt. Der 80-Jährige beschreibt seine aktuelle Phase als den Zugabe-Teil seiner Karriere, in dem er keinen Druck mehr verspürt, um Spitzenplätze in den Hitparaden zu kämpfen.

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Stattdessen möchte er sich auf Projekte konzentrieren, die ihm Freude bereiten, obwohl sein Album "Zeitlos" erst im Jahr 2026 den ersten Platz der deutschen Schlager-Albumcharts erreichte.