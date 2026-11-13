Barbara Schöneberger ist Führerschein los

Barbara Schöneberger wurde im Straßenverkehr ausgebremst und muss ihren Führerschein für einen Monat abgeben. Grund dafür war zu schnelles Fahren.

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Die Moderatorin erklärte zu der Maßnahme: "Ich bin eine sehr schnelle Fahrerin und gerade deswegen schon wieder dabei, auf Vorschlag aus Flensburg mehrere Wochen auf meinen Führerschein zu verzichten." Wann und wo der Verkehrsverstoß stattfand, verriet sie nicht. Aus ihrem Verhältnis zum Gaspedal macht Schöneberger jedoch keinen Hehl.

Einzug vom Führerschein nach Weihnachten

"Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin ein Raser", so Barbara Schöneberger. "Aber man ist natürlich schon mal schnell in so einem Bereich, wo es jetzt schon richtig wehtut." Sie hat nach eigenen Angaben nun vier Monate Zeit, das Dokument einzureichen, und darf anschließend einen Monat lang nicht selbst Auto fahren.

Volle Verantwortung für den Führerschein

"Ich suche jetzt noch die vier Wochen, wo es am wenigsten wehtut", erklärt die Moderatorin. "Nach Weihnachten, glaube ich." Die Konsequenz akzeptiert sie vollkommen: "Es ist ja auch okay, dass es bestraft wird, und ich übernehme auch voll die Verantwortung."