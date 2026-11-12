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Kein Bühnen-Comeback

Jeanette Biedermann sagt Wien-Konzert ab

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Eigentlich wollte Jeanette Biedermann Ende November ihr Bühnen-Comeback feiern. Doch daraus wird vorerst nichts: Die Sängerin hat ihr geplantes Konzert in Wien verschoben. Nach der Geburt ihres ersten Kindes möchte sie sich weiterhin ganz ihrer kleinen Familie widmen.
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Am 28. November hätte Jeanette Biedermann mit ihrer Band im Wiener "Portofino" auftreten sollen. Der Termin wurde nun verschoben. Ihr Management erklärte laut "Bunte", dass sich die 46-Jährige nach der Geburt ihres ersten Kindes derzeit ganz auf ihr Baby konzentriere.

Einen neuen Konzerttermin gibt es noch nicht. Laut der Veranstaltungs-Location soll der Auftritt 2027 nachgeholt werden. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

"Wahnsinnig müde und wahnsinnig glücklich"

Erst im Oktober hatte sich Biedermann rund sechs Wochen nach der Geburt erstmals wieder bei einem öffentlichen Event gezeigt. Beim "Deichmann Fashion Talk" in Hamburg sprach sie offen über ihr neues Leben als Mutter: "Ich bin wahnsinnig müde und wahnsinnig glücklich."

Sie sei zwar froh gewesen, wieder einmal aus dem Haus zu kommen, habe es gleichzeitig aber kaum erwarten können, wieder bei ihrem Baby zu sein.

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Sohn kam Ende August zur Welt

Ende August hatte die Sängerin und Schauspielerin die Geburt ihres ersten Kindes öffentlich gemacht. Auf Instagram teilte sie ein Foto mit ihrem Neugeborenen und schrieb, dass ihr "größtes Geschenk" nun auf der Welt sei. Mutter und Kind gehe es gut.

Die Geburt bezeichnete Biedermann als "die größte Herausforderung meines gesamten Lebens". Ihr Sohn sei kerngesund und ein gut gelauntes kleines Wunder.

Für ihre Fans heißt es nun also noch etwas länger warten, bis Jeanette Biedermann wieder auf der Bühne steht.

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