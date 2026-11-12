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Fünfter Spieltag

Nations League: Kane-Rekord, Elfer-Drama und Frankreich-Pleite

Sport Redaktion
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Ein englischer Fußballspieler jubelt nach einem Tor im Wembley-Stadion vor jubelnden Fans.
© EPA
Spektakel am fünften Spieltag der Nations League! Harry Kane führt England zum nächsten Sieg und stellt einen historischen Rekord auf. In Italien sorgen unterdessen zwei Brüder für eine besondere Show: Pio Esposito trifft doppelt, während sein älterer Bruder Sebastiano einen Elfmeter verschießt. Frankreich muss eine bittere Niederlage hinnehmen.
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England – Kroatien 2:1

Harry Kane ist einmal mehr der Mann des Abends! England gewinnt das Heimspiel gegen Kroatien mit 2:1 und darf weiter auf den Gruppensieg hoffen. Der Bayern-Stürmer bereitet zunächst das 1:0 durch Morgan Rogers vor (24.). Nach dem Ausgleich durch Petar Sucic (59.) übernimmt Kane selbst Verantwortung und verwandelt einen Elfmeter zum 2:1 (64.).

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Schon vor dem Anpfiff hatte Kane Grund zum Feiern: Mit seinem 126. Länderspiel überholt er Ex-Torhüter Peter Shilton und ist nun Englands alleiniger Rekordspieler. Prinz William überreicht ihm dafür ein besonderes Trikot mit der Rückennummer 126. Auch den Torrekord hält Kane bereits: 92 Treffer hat er für England erzielt.

Kroatien kommt nach der Pause zwar besser ins Spiel, kann die Niederlage aber nicht mehr verhindern. Mit dem Sieg erzwingt England am letzten Spieltag ein Endspiel um den Gruppensieg gegen Spanien.

Italien – Frankreich 3:1

Riesenjubel in Italien, Frust bei Frankreich! Die "Equipe Tricolore" verliert den Kracher mit 1:3 und kassiert damit unter Teamchef Zinédine Zidane die erste Niederlage. Zuvor hatte Frankreich drei Siege und ein Remis geholt.

Michael Olise schießt im Fußballspiel zwischen Frankreich und Italien ein Tor im San Siro Stadion.
© APA/AFP/FRANCK FIFE

Dabei erwischt Frankreich den besseren Start. Bayern-Star Michael Olise profitiert von einem schweren Patzer von Italiens Torhüter Gianluigi Donnarumma: Er fängt dessen Fehlpass ab, umkurvt Alessandro Bastoni und schiebt zum 1:0 ein (10.).

Doch Italien schlägt zurück. Pio Esposito setzt sich gegen Bayerns Abwehrspieler Dayot Upamecano durch und trifft mit dem Außenrist zum 1:1 (26.). Nach der Pause wird es turbulent: Sein älterer Bruder Sebastiano verschießt zunächst einen Elfmeter (60.). Nur drei Minuten später bringt Davide Frattesi Italien in Führung.

Ein italienischer Fußballspieler jubelt kniend mit ausgebreiteten Armen auf dem Spielfeld.
Für den Schlusspunkt sorgt erneut Pio Esposito. © APA/AFP/FRANCK FIFE

Für den Schlusspunkt sorgt erneut Pio Esposito: Der 21-Jährige verwandelt einen weiteren Elfmeter zum 3:1 (75.) und macht damit seinen Doppelpack perfekt. Anschließend gibt es auch noch einen besonderen Moment zwischen den Brüdern: Pio drückt Sebastiano ein Küsschen auf den Kopf.

Tschechien – Spanien 0:2

Auch ohne Superstar Lamine Yamal lässt Spanien nichts anbrennen. Der Weltmeister setzt sich mit 2:0 gegen Tschechien durch und baut seine beeindruckende Serie auf 43 Spiele ohne Niederlage aus.

Lange halten die Tschechen gut dagegen. Erst in der 39. Minute bringt Álex Baena Spanien per Handelfmeter in Führung. Kurz nach der Pause jubelt Yeremy Pino vermeintlich über das 2:0, doch der VAR entscheidet auf Abseits.

Zwei spanische Fußballspieler jubeln nach einem Tor während eines UEFA-Nations-League-Spiels.
Erst in der 39. Minute bringt Álex Baena Spanien per Handelfmeter in Führung. © EPA

In der 72. Minute muss Tschechiens Kapitän Krejčí nach einer Notbremse mit Rot vom Platz. Besonders bitter: Bereits im Hinspiel hatte er einen Platzverweis kassiert. Marc Pubill sorgt in der Nachspielzeit schließlich für den 2:0-Endstand (90.+6).

Türkei – Belgien 1:2

Fehlstart für den neuen Türkei-Teamchef Ali Yalcin! Auch im fünften Nations-League-Spiel bleibt die Türkei ohne Sieg. Dabei beginnt die Partie mit einem Traumtor: Real-Star Arda Güler versenkt einen Freistoß aus rund 30 Metern sehenswert im linken Kreuzeck (20.).

Ein Fußballspieler im roten Trikot sitzt enttäuscht auf dem Rasen und schreit auf.
Real-Star Arda Güler versenkt einen Freistoß aus rund 30 Metern sehenswert im linken Kreuzeck. © APA/AFP/YASIN AKGUL

Doch Belgien dreht die Partie innerhalb von nur drei Minuten. Zunächst trifft Kevin De Bruyne nach Vorarbeit von Jérémy Doku zum 1:1 (27.). Kurz darauf landet ein Abpraller bei Maxim De Cuyper, der Charles De Ketelaere den Treffer zum 2:1 auflegt (30.). Die Türkei findet keine Antwort mehr und muss die nächste Niederlage hinnehmen.

Die weiteren Ergebnisse im Überblick:

  • Armenien – Zypern 1:1
  • Albanien – Finnland 2:0
  • San Marino – Belarus 0:2
  • Montenegro – Lettland 2:1

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