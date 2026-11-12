Präsident Macron will IHN als Fifa-Boss

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mischt sich in den Machtkampf um die Spitze des Weltfußballs ein: Er soll Trainer-Legende Arsène Wenger dazu gedrängt haben, bei der nächsten Wahl gegen Fifa-Präsident Gianni Infantino anzutreten. Macron bietet dem 77-Jährigen dafür sogar seine Unterstützung auf internationaler Ebene an. Das berichtet der britische "Telegraph".

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Laut dem Bericht soll Macron persönlich auf seinen Landsmann zugegangen sein, um ihn von einer Kandidatur zu überzeugen. Der französische Präsident habe außerdem angeboten, bei anderen Staats- und Regierungschefs für Wenger zu werben. Sollte Macron seine Unterstützung öffentlich machen, wäre er einer der prominentesten Fürsprecher des früheren Arsenal-Trainers.

Viel Zeit bleibt allerdings nicht: Die Frist für Kandidaturen endet am 18. November. Ob Wenger das Angebot angenommen hat und tatsächlich gegen Infantino antreten wird, ist noch offen.

Wenger als Hoffnung für Infantino-Gegner

Wenger prägte den FC Arsenal mehr als 20 Jahre lang und gewann mit dem Klub dreimal die englische Premier League. Zuletzt machte er sich auch als Kritiker Infantinos bemerkbar: Den inzwischen aufgegebenen Plan des Fifa-Präsidenten zum Verkauf von WM-Rechten hatte er öffentlich verurteilt.

Laut "Telegraph" haben europäische Fußballfunktionäre Wenger in den vergangenen sechs Wochen wiederholt zu einer Kandidatur gedrängt. © Europa Press via Getty Images

Laut "Telegraph" haben europäische Fußballfunktionäre Wenger in den vergangenen sechs Wochen wiederholt zu einer Kandidatur gedrängt. Die UEFA hat bisher allerdings keinen eigenen Kandidaten präsentiert. Sollte Wenger antreten, dürfte er auf die Unterstützung des europäischen Fußballverbands zählen.

Macrons Unterstützung könnte auch schaden

Doch Macrons Einmischung ist nicht unumstritten. Besonders in Teilen Afrikas gibt es Vorbehalte gegenüber Frankreichs Präsidenten und der früheren Kolonialmacht. Eine mit den Gesprächen vertraute Quelle warnte gegenüber dem "Telegraph", dass Macrons Wahlkampf-Unterstützung in Westafrika Wenger sogar schaden könnte.

Dabei sind gerade die afrikanischen Stimmen entscheidend: Infantino wirbt seit längerem intensiv um Unterstützung auf dem Kontinent und im Nahen Osten. Für seine Wiederwahl benötigt er laut Bericht 106 Stimmen.

Infantino wirbt seit längerem intensiv um Unterstützung auf dem Kontinent und im Nahen Osten. © FIFA via Getty Images

Sollte Wenger diese Woche auf eine Kandidatur verzichten, könnte sich die UEFA stattdessen hinter Kozo Tashima, den Präsidenten des japanischen Fußballverbands, stellen.