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Paukenschlag

Ex-Nvidia-Boss: Dritte intime Beziehung im Konzern enthüllt

Stars Redaktion
von
Jensen Huang
© Hersteller
Nach seinem überraschenden Abgang an der Konzernspitze reißen die Schlagzeilen um den ehemaligen Nvidia-Chef Jensen Huang nicht ab. Ein neuer Bericht bringt nun eine weitere intime Beziehung ins Spiel.
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Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, soll der 63-jährige Ex-Nvidia-CEO Jensen Huang noch eine dritte außereheliche Affäre geführt haben. Dabei soll es sich erneut um eine Angestellte des Chipherstellers handeln, dessen Produkte für die Tech- und IT-Branche eine zentrale Rolle spielen. Reuters stützt sich bei diesen Informationen auf zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Der Name der mutmaßlichen dritten Geliebten wurde in dem Bericht allerdings nicht genannt.

Rücktritt nach Bekanntwerden der Verhältnisse

Erst kurz zuvor hatte Huang seinen Rücktritt vom Chefposten bei Nvidia verkündet, nachdem ein Verhältnis mit Kimberly Powell (48), Vizepräsidentin für den Gesundheitsbereich bei Nvidia, öffentlich geworden war. Neben Powell war bereits eine frühere außereheliche Affäre Huangs mit Alice Huang (42) bekannt geworden.

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Brisante Vorwürfe im Umfeld

Rund um Alice Huang stehen zudem schwerwiegende Vorwürfe im Raum: Ihr wird nachgesagt, eine chinesische Spionin zu sein. Sie selbst streitet diese Anschuldigungen jedoch ab. Mit den jüngsten Enthüllungen weitet sich die Debatte um die privaten Verstrickungen des langjährigen Tech-Bosses innerhalb des Konzerns weiter aus.

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