Lucia (56) ist blind – und fliegt trotzdem Flugzeuge

Lucia Sabrina Papa (56), die von Geburt an blind ist, hat sich ihren Kindheitstraum, Pilotin zu werden, erfüllt.

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Italien. Die 56-jährige Lucia Sabrina Papa wurde in der 7.500-Einwohner-Gemeinde in Apulien, Süditalien, Salice Salentino, geboren und wuchs unweit des Militärflughafens "Fortunato Cesari" in Galatina (Apulien) auf. Aufgrund einer Netzhautdystrophie ist sie seit ihrer Geburt blind. Bereits im Kindesalter faszinierte sie das Geräusch vorbeifliegender Flugzeuge, wie die sardische Tageszeitung "L'Unione Sarda" online berichtet. Sie stellte sich den Himmel unermesslich weit und frei vor, während die Erde aus ihrer Perspektive "voller Hindernisse" schien. Nach einer beruflichen Laufbahn in der IT-Branche begann im Jahr 2016 ihre Ausbildung im Cockpit.

Der Weg ins Cockpit

Über die Organisation "Baroni Rotti" und das "We-Fly Team" kam die Italienerin zunächst als Passagierin mit der Luftfahrt in Berührung. Mit Unterstützung eines Fluglehrers lernte sie die Funktionsweise der Steuerung kennen. Gemeinsam entwickelten sie eine Methode zur Erfassung der Fluglage und zum Ablesen der Instrumente. Der Fluglehrer begleitet sie bei jedem Flug und übernimmt dabei die Funktion ihrer Augen.

Lucia Sabrina Papa sagt laut "L'Unione Sarda": "Wir haben eine Methode entwickelt, die Fluglage zu verstehen und die Anzeigen zu lesen: Ich habe gelernt, was ich wann zu tun habe. Der Fluglehrer ist immer an meiner Seite." Die 56-jährige Papa bezeichnet ihn als ihre Augen.

Das Bild aus dem ENAV-Kontrollturm am Flughafen Rom-Fiumicino zeigt die italienische die Ministerin für Menschen mit Behinderungen, Alessandra Locatelli, und Lucia Sabrina Papa (Mitte). © EPA

Mittlerweile verzeichnet Papa über 200 Flugstunden. Ihre Erfahrung erstreckt sich von zweisitzigen Ultraleichtflugzeugen wie der Sky Arrow und der Tecnam P-92 über Maschinen vom Typ Cessna 152 und 172 bis hin zum Kunstflugzeug Extra EA-200 sowie Erprobungen in Hubschraubern. Ihre Erlebnisse veröffentlichte sie in der Autobiografie "Flying into the Invisible".

Besuch im Kontrollturm Fiumicino

Dienstag empfing die Flugsicherung ENAV die Flugschülerin im Kontrollturm des Flughafens Rom-Fiumicino. Begleitet wurde sie von der Ministerin für Menschen mit Behinderungen, Alessandra Locatelli. Die Gastgeber der Veranstaltung waren ENAV-Präsident Sandro Pappalardo und der Leiter des Kontrollturms, Aldo Crisafulli.

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Während des Aufenthalts lernte Papa die Technologien und Abläufe der Flugverkehrskontrolle kennen, die der Aufrechterhaltung des sicheren und regelmäßigen Flugbetriebs dienen.

“"Außergewöhnliches Zeugnis von Leidenschaft, Entschlossenheit und Freiheit."” Ministerin Locatelli über die Geschichte von Lucia Sabrina Papa

"Ihre Geschichte", sagte Ministerin Locatelli, "ist ein außergewöhnliches Zeugnis von Leidenschaft, Entschlossenheit und Freiheit, aber vor allem lädt sie uns dazu ein, die Vorurteile und kulturellen Barrieren zu überwinden, die immer noch die Chancen von Menschen mit Behinderungen einzuschränken drohen."